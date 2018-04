इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्‍लेबाजों ने अनूठा कारनामा कर दिखाया। टीम के कप्‍तान केन विलियमसन ने दसवें ओवर की दूसरी गेंद पर अच्‍छा शॉट लगाया। गेंद मिडविकेट की ओर गई और CSK के रवींद्र जडेजा ने शानदार डाइव के जरिए गेंद को बाउंड्री पार जाने से रोक लिया। हालांकि दूसरे फील्‍डर, ड्वेन ब्रावो के हाथ से गेंद छूट गई और पीछे निकल गई। जडेजा उठकर गेंद की तरफ भागे, हालांकि फाफ डु प्‍लेसिस उनसे पहले गेंद तक पहुंचे और थ्रो किया, मगर तब तक बल्‍लेबाजों ने दौड़कर ही 4 रन ले लिए थे। ऐसा आईपीएल में पहली बार हुआ है जब बल्‍लेबाजों ने दौड़कर 4 रन लिए हों।

सनराइजर्स हैदराबाद के सामने चेन्‍नई ने 20 ओवरों में 183 रनों का लक्ष्‍य रखा था। हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। डेब्‍यू कर रहे रिकी भुई पहले ओवर में ही दीपक चहर का शिकार हुए। इसके बाद आए मनीष पांडे भी चहर का शिकार बने। दीपक हूडा भी कुछ नहीं कर सके और 1 रन बनाकर चहर की गेंद पर जडेजा को कैच थमा बैठे। शाकिब अल असल ने कुछ अच्‍छे शॉट्स खेले और 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर करन शर्मा का शिकार बने। 10 ओवर में 4 विकेट खोकर हैदराबाद संघर्ष कर रही थी।

IPL 2018 LIVE क्रिकेट स्कोर, CSK vs SRH

यहां से केन विलियमसन और युसूफ पठान ने मिलकर पारी संभाली। विलियमसन अपना अर्द्धशतक पूरा करने के बाद बेहद आक्रामक हो गए और करन शर्मा के एक ओवर में तीन छक्‍के जड़ दिए। दूसरे छोर पर युसूफ पठान भी तेजी से रन बनाने लगे। जरूरी रन रेट बढ़ता जा रहा था और बड़ा शॉट लगाने के चक्‍कर में 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर विलियमसन कैच आउट हो गए। उन्‍होंने 50 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली।

देखें विलियमसन ने दौड़कर बटोरे 4 रन:

Not every 4 hits the boundary https://t.co/lgKY6I4T8H via @ipl

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) April 22, 2018