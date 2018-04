इंडियन सुपर लीग के 20वें मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की ओर से अंबाती रायडू और सुरेश रैना ने शानदार बल्‍लेबाजी की। दोनों खिलाड़‍ियों ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला अर्द्धशतक लगाया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्‍नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 20 ओवरों में 183 रनों का लक्ष्‍य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत खराब रही। 14 के कुलयोग पर उसने शेन वॉटसन (9) के रूप में अपना पहला विकेट गिरा दिया। वाटसन को भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कराया।

इसके बाद, फाफ डु प्लेसिस (11) के साथ रैना टीम की पारी को आगे बढ़ाने उतरे, लेकिन राशिद खान ने प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उन्हें रिद्धिमान साहा ने स्टंप आउट किया। प्लेसिस के आउट होने के बाद रायडू ने रैना के साथ टीम की पारी को संभाला और 112 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी कर उसे 144 के स्कोर तक पहुंचाया। इस बीच रायडू ने आईपीएल में इस सीजन का पहला पचासा पूरा किया।

CSK की पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर रायडू दुर्भाग्‍यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। सिद्धार्थ कौल की गेंद को रायडू ने मिड-ऑफ पर मारा और सिंगल ले लिया। इसके बाद आया थ्रो कौल से मिस हुआ तो अतिरिक्‍त रन लेने के चक्‍कर में रायडू दौड़ गए। रैना ने उन्‍हें चिल्‍लाते हुए चेताया कि गेंद ज्‍यादा दूर नहीं गई है, मगर रायडू तब तक बहुत आगे आ चुके थे। उन्‍होंने वापस लौटने की कोशिश की मगर तब तक सिद्धार्थ ने गेंद SRH कप्‍तान केन विलियमसन को फेंकी और उन्‍होंने गिल्लियां बिखेर दीं।

आउट होने के बाद रैना चलकर रायडू के पास आए और उनसे माफी मांगी। रायडू ने मुस्‍कुराते हुई रैना की पीठ थपथपाई और पवेलियन की ओर चल पड़े। इस घटना का वीडियो देखें।

