जब दिया मिर्जा को देख हैदराबादी बोलने लगे मशहूर क्रिकेट कॉमेन्ट्रेटर

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक मंच पर लाता है। इसके कारण ही क्रिकेट जगत में सिलिब्रिटी को भी खरीदा जाता है। टीम के ​मालिक होने के नाते शाहरुख खान और प्री​ति जिंटा जैसे बॉलीवुड सितारों को क्रिकेट के समान मंच पर लाने का काम भी आईपीएल के कारण ही संभव हो सका है। हालांकि फिलहाल हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो इन बातों से थोड़ी अलग है।

जाने-माने क्रिकेट कॉमेन्ट्रेटर हर्षा भोगले ने गुरुवार (17 मई) को अजीब ही बात कही। वह बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा के साथ थे। दोनों ने अपनी मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। लेकिन ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करने के बाद दोनों ने खासे मजाकिया मूड में कैप्शन लिख दिए। लोगों को ये कैप्शन वाकई कूल लगे और लोगों ने इन्हें वायरल करना शुरू कर दिया।

“Hyderabadiyon ke bade smilaan!” Always good to see you my fellow Hyderabadi @bhogleharsha ! pic.twitter.com/y0HoDr6G5G

Do Hyderabadiyan mile to baatan aisich shuru ho jaate! @deespeak, why do you always look so fresh!! pic.twitter.com/SYKXf6i5K5

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 17, 2018