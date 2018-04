किंग्स इलेवन पंजाब का ऐलान- सहवाग करेंगे ओपनिंग, हैरान टि्वटर यूजर्स बोले- अप्रैल फूल है तो बर्बाद हो जाओ

भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस साल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। 8 अप्रैल को दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ऐसा होना संभव नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह टीम के ओपनर बल्लेबाज एरोन फिंच का उस दिन टीम में नहीं होना माना जा रहा है। रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब ने ट्वीट कर पहले मैच में सहवाग के खेलने की उम्मीद जताई है। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने ट्वीट में लिखा, ” ‘ब्रेकिंग न्यूज! आपको बेहतरीन बैटिंग देखने को मिलेगी। वीरेंद्र सहवाग एक फिर से आईपीएल में खेलने को तैयार हैं। वह पहले मैच में टीम के ओपनर एरोन फिंच की जगह पारी की शुरुआत करेंगे”। सहवाग ने भले ही क्रिकेट से दूरी बना ली हो, लेकिन वह अक्सर कुछ टूर्नामेंटों में खेलते नजर आ ही जाते हैं। इसी साल फरवरी में सहवाग ने सेंट मोरित्ज आइस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने बल्ले से जमकर रन भी बरसाया था। सहवाग ने 31 गेंदों में 62 रन की पारी खेलकर पुरानी यादों को एक बार फिर तरोताजा कर दिया। ऐसे में उनकी वापसी की खबर सुनकर फैन्स भी बेहद खुश हैं।

वहीं कई फैन्स इस खबर को बेबुनियाद बता रहे हैं, उनका मानना है कि पंजाब की टीम अप्रैल फूल डे पर मजाक कर रही है। जबकि, पंजाब की टीम की तरफ से ऐसा कोई बयान या कमेंट्स नहीं आया है। ऐसे में उनके ट्वीट्स को देखते हुए तो यही माना जा रहा है कि वीरू एक बार फिर मैदान पर रनों की बरसात करते नजर आएंगे। बता दें कि एरोन फिंच अपनी शादी की वजह से पंजाब के लिए पहले मैच में ओपनिंग नहीं कर पाएंगे। मोहाली में टीम के तैयारी कैंप के दौरान सहवाग को पहले मैच में खिलाने को लेकर विचार किया गया।

BREAKING NEWS:

You’re in for a real treat. @virendersehwag will take the field in Vivo @IPL once again, replacing @AaronFinch5 for the season opener. It’s deja vu all over again #LivePunjabiPlayPunjabi #KXIP #VIVOIPL https://t.co/0fKHF24Tuv

— Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) April 1, 2018