धोनी की बल्लेबाजी देखने के लिए इस शख्स ने छोड़ा गर्लफ्रेंड का साथ, डेट पर जाने से किया इनकार

चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रन बनाने के मामले में वह इस साल दूसरे सालों के मुकाबले काफी आगे है, धोनी इस साल अपने आईपीएल करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने के कगार पर है। महेंद्र सिंह धोनी अक्सर अपनी खेल की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने दो साल इस सीजन आईपीएल में धोनी की कप्तानी में वापसी की है और अभी तक टीम का सफर शानदार रहा है। टीम प्लेऑफ में क्वॉलिफाई कर चुकी है, मंगलवार को टीम के पास हैदराबाद को हराकर फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। पंजाब के खिलाफ मिली जीत से टीम का मनोबल बढ़ा होगा। बता दें कि पंजाब से पहले दिल्ली में चेन्नई को दिल्ली के हाथों 34 रनों का हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में भी धोनी के फैन्स बड़ी संख्या में स्टेडियम में मौजूद थे, जैसे ही धोनी ने बल्लेबाजी करने के लिए स्टेडियम में कदम रखा फैन्स ने उनका जोरदार स्वागत किया।

इन्ही फैन्स के बीच एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ धोनी की बल्लेबाजी देखने स्टेडियम पहुंचा था। इतना ही नहीं उसने अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़ रखा था, जिसमें लिखा था कि आज मैंने मेरे साथी धोनी को देखने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट को मिस कर दिया। इस तस्वीर को चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, ”उम्‍मीद करते हैं कि तुम्‍हारी गर्लफ्रेंड तुम्‍हें या इस ट्वीट को आज रात टीवी पर न देख ले”।

Whattey! Hope your date doesn’t spot you on the TV tonight…or perhaps this tweet! #whistlepodu #yellove #DDvCSK pic.twitter.com/GzViUPn7wz

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 18, 2018