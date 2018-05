विराट कोहली की चोट को लेकर इस महिला क्रिकेटर ने रखी अपनी बात, IPL को बताया उनके इस हालत का जिम्मेवार

आईपीएल के 11वें सीजन में खेले गए एक मैच के दौरान लगी चोट भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए भारी पड़ गई है। इस चोट के कारण कोहली इंग्लिश काउंटी क्लब सरे से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद से ही क्रिकेट जगत के तमामत दिग्गज कोहली को लेकर अलग-अलग तरह के बयान दे रहे हैं। इसी बीच इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी एलेक्जेंड्रा हर्टली ने विराट कोहली की चोट पर अपनी बात रखी। एलेक्जेंड्रा हर्टली ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर लिखा, ”आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए विराट को गर्दन में चोट लगी, विराट अकेले ही टीम के लिए आखिरी तक संघर्ष करते रहे, जल्द ठीक हो जाओ कोहली”। बता दें कि आईपीएल 2018 में विराट कोहली के प्रर्शन को लेकर कई बार एलेक्जेंड्रा हर्टली ने उनकी तारीफ भी की थी। इसके अलावा टीम के दूसरे खिलाड़ियों का साथ ना मिलने से वह बेहद निराश थी।

कोहली को इंग्लैंड दौरे से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जून में इंग्लिश काउंटी सरे के लिए जून में खेलना था, लेकिन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेले गए मैच में गर्दन पर लीग चोट के कारण वह सरे क्लब से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, “17 मई को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में कोहली को गर्दन पर चोट लगी थी। बोर्ड की मेडिकल टीम की जांच द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वह जून में इंग्लिश काउंटी क्लब सरे के लिए नहीं खेलेंगे।”

