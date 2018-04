IPL 2018 : जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में तीन छक्के जड़कर ब्रावो ने ये खास रिकॉर्ड कर लिया अपने नाम

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गिनती वर्ल्ड के बेहतरीन डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में की जाती है। बुमराह ने ना सिर्फ मुंबई बल्कि भारतीय टीम को भी कई बार कठिन परिस्थितियों में जीत दिलाने का काम किया है। बुमराह को क्रिकेट दिग्गज डेथ ओवर के सबसे शानदार गेंदबाज मानते हैं। चेन्नई के खिलाफ आईपीएल के पहले मैच में बुमराह से मुंबई को उम्मीद थी कि वह अंतिम के ओवरों में हर बार की तरह टीम के लिए रन बचाने का काम करेंगे। चेन्नई ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने चार विकेट खोकर 165 रन बनाने में कामयाब रही। मुंबई के लिए सूर्यकुमार यादव ने सबसे अधिक 43 रन बनाए, जबकि ईशान किशन और कृणाल पंड्या भी कुछ बहुमूल्य जोड़ने में सफल रहे। 166 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम ने 118 रन पर ही अपने 8 विकेट खो दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी।

हालांकि, इस दौरान ड्वेन ब्रावो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ब्रावो ने 19वें ओवर में बुमराह को टारगेट किया और उनके ओवर में तीन छक्कों की मदद से 20 रन ठोंक डाले। इसके साथ ही चेन्नई इस मैच में पहली बार मुंबई पर हावी नजर आई। चेन्नई को अब 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन ब्रावो एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। ब्रावो के आउट होने के बाद अंतिम ओवर में एक छेक्का और चौका जड़कर केदार जाधव ने टीम को जीत दिला दी।

Dwayne Bravo is the first player to hit 3 sixes in an over off Bumrah in T20s. #MIvsCSK #IPL2018

— Bharath Seervi (@SeerviBharath) April 7, 2018