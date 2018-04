साथ मिलकर ये खेल खेलती हैं जीवा, ग्रेसिया और हिनाया, सुरेश रैना ने बनाया वीडियो

आईपीएल का यह सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अभी तक शानदार रहा है। टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। मुंबई के हाथों शनिवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में चेन्नई को आठ विकेट से हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन इससे टीम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। टीम इस प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद है, प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए चेन्नई को बचे हुए सात मुकाबलों में 3 में जीत दर्ज करना है। चेन्नई की टीम इन मैचों में ज्यादा से ज्यादा जीत दर्ज कर टॉप पर बरकरार रहना चाहेगी। मुंबई के खिलाफ मैच के बाद सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा, सुरेश रैना की बेटी ग्रेसिया और हरभजन सिंह की बेटी हिनाया डांस करती नजर आ रही हैं। ये तीनों ही एक-दूसरे के हाथ पकड़कर गोल-गोल घूम रही है। सुरेश रैना ने इस वीडियो को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, ”रिंगा रिंगा रोजेस”।

इस वीडियो से पहले भी रैना ने जीवा और ग्रेसिया की एक तस्वीर ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। इस तस्वीर के कैप्शन में रैना ने लिखा, ”दोनों ही मैच के हाइलाइट्स देखने में बिजी है। सुरेश रैना अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर पोस्ट करते रहते हैं। रैना मुंबई के खिलाफ चेन्नई के लिए एक अहम पारी खेलने में कामयाब रहे। सुरेश रैना ने 47 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेलकर टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। अंबाती रायडु और रैना ने दूसरे विकेट के लिए तेजी के साथ रन बनाए।

रैना के फॉर्म में आने से टीम की परेशानियां आने वाले मैचों में कम जरूर होगी। टॉप ऑर्डर में अंबाती रायडू और शेन वॉटसन लगातार रन बना रहे हैं। वहीं मिडल ऑर्डर में रैना और धोनी भी फॉर्म में आ चुके हैं। टीम के पास ड्वेन ब्रावो और सैम विलिंग्स जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो अंतिम के ओवरों में तेजी के साथ रन बनाने का दम रखते हैं।

The new BFF in town!! Gracia and ZivaCurrently busy looking at last night’s match highlights on their tablets #DigitalWorld #TwoLittlePrincess #IPL2018 pic.twitter.com/hKJjbkO7z6

— Suresh Raina (@ImRaina) April 26, 2018