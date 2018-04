VIDEO : मैच के हीरो रहे जेसन रॉय के साथ खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में कुछ इस तरह मनाया जीत का जश्न

विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय की धमाकेदार पारी की बदौलत दिल्ली मुंबई को सात विकेट से हराने में कामयाब रही। शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी थी, लेकिन दिल्ली की टीम यहां बाजी मार गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और 8.3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इस मैच में आराम से 230 से लेकर 240 तक का स्कोर बना लेगी और मुकाबला एकतरफा हो जाएगा। दिल्ली की गेदंबाजों ने दूसरे हाफ में अच्छी गेंदबाजी की और मुंबई के स्कोर को 194 रनों पर ही रोक दिया। लक्ष्या का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम जेसन रॉय के 53 गेंदों पर नाबाद 91 रनों की बदौलत इस लक्ष्य को सात विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही। दिल्ली ने 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर तीन विकेट पर 195 रन बनाकर जीत हासिल कर लिया। जीत के बाद दिल्ली के खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में खूब मस्ती की। नाबाद पारी खेलकर जीत दिलाने के बाद जब जेसन पविलियन लौटे तो वहां मौजूद खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।

दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर ने ट्विटर अकाउंट पर एक विडियो शेयर किया जिसमें जेसन के साथ कई खिलाड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं। गंभीर ने इस विडियो के साथ लिखा, ‘जैसन जैसा कोई नहीं या जैसन को तैसा। और आप कह सकते हैं सिर्फ जैसन। ग्रेट इंनिंग किसी की नजर न लगे।’ बता दें कि इस मैच में गौतम गंभीर के जल्दी आउट होने के बाद जेसन ने संभलकर खेलते हुए टीम को जीत दिलाने का काम किया।

Jason जैसा कोई नहीं या फिर Jason को तेसा। Or let’s just say Jason, touchwood!!! @DelhiDaredevils #DDvsMI pic.twitter.com/6mfQ8hTchK

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 14, 2018