IPL 2018, CSK vs RCB: विराट कोहली को आउट कर रविंद्र जडेजा ने किया कुछ ऐसा कि होने लगे ट्रोल

आईपीएल के एक मैच में शनिवार को रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली को आउट किया। इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी रही जैसे कि उन्हें कोहली को पैवेलियन भेजने की कोई खुशी ही ना हो। जबकि जडेजा ने अपनी पहली गेंद पर ही 8 रन के स्कोर पर जडेजा को आउट कर दिया था। कोहली का विकेट चेन्नई की जीत में अहम साबित हुआ। मैच के बाद जडेजा ने अपनी बॉलिंग के बारे में कहा, ” टी-20 मैच में मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेना बढ़िया होता है। मैं बहुत खुश हूं, मैंने अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट थोड़ी ड्राई थी, मैं सही एरिया में बॉल करना चाहता था और बल्लेबाज को ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहता था। भज्जी ने भी अच्छी बॉलिंग की, साथ मिलकर हमने कोशिश की कि उन्हें ज्यादा रन नहीं दिये जाएं।”

हालांकि तब रविन्द्र जडेजा ने ये नहीं बताया कि कोहली का विकेट लेने के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इस पर सोशल मीडिया में जडेजा खूब ट्रोल हुए। आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, ” रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान का विकेट लेने के बाद भी जडेजा की ओर से कोई सेलिब्रेशन नहीं।” एक यूजर ने लिखा, “जब ऑफिस के क्रिकेट गेम में आप अपने बॉस को डिसमिस कर देते हैं तो ऐसा ही होता है।”

No celebrations from Jadeja here as he gets the crucial wicket of the #RCB Skipper.#CSKvRCB pic.twitter.com/1U4KdKDrlv — IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2018

#CSKvRCB That feeling of Jadeja when he did not know whether he improved or worsened his chances of entering the Indian team. pic.twitter.com/oYEfoLsv7M — badrinarayananan (@Iambadri11) May 5, 2018

Jadeja gets Kohli…Thinks of celebrating…Relaizes it is Kohli…Stops celebrating — …. (@ynakg2) May 5, 2018

एक यूजर ने लिखा, “ये जडेजा का वही फीलिंग है जब उसे पता नहीं चला कि उसने इंडियन टीम में अपनी वापसी की संभावनाओं को मजबूत किया या कमजोर किया।” एक यूजर ने लिखा, “जडेजा कोहली का विकेट लेते हैं, जश्न मनाने की सोचते हैं, फिर उन्हें ये एहसास होता है कि ये तो कोहली है, इसके बाद वह जश्न मनाना बंद कर देते हैं।”बता दें कि इस जीत के साथ ही प्वाइंट टेबल में चेन्नई टॉप पर पहुंच गया है। अबतक चेन्नई ने 10 मैचों में से 7 मैच जीते हैं। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु 6ठे नबंर पर है।

