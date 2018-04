कावेरी जल विवाद के चलते चेन्नई में इस सीजन कोई भी आईपीएल मैच नहीं खेला जाएगा। चेन्नई के सभी मैच अब पुणे में खेले जाने हैं, लेकिन फैन्स की दीवानगी पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। अपने फैन्स का साथ खुद सीएसके भी दे रहा है। टीम मैनेजमेंट ने विसल पोडू एक्सप्रेस नाम से एक स्पेशल ट्रेन बुक कराई, जिससे फैन्स को पुणे पहुंचाया जाएगा।

सीएसके फैन्स क्लब के सदस्य प्रभु ने बताया, “चेन्नई से मैच पुणे शिफ्ट होने के बाद हम बेहद निराश थे। हमने टीम मैनेजमेंट से डिस्काउंट में ट्रेन या फ्लाइट टिकट दिलवाने की मांग की। हमने सुझाव दिया कि हमें एक या दो कोच मुहैया कराए जाएं, लेकिन मैनेजमेंट ने इससे भी आगे बढ़कर पूरी ट्रेन ही हमारे लिए बुक करा ली।”

