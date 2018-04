मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को इस सीजन का पहला मैच के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लगभग दो साल बाद चेन्नई की टीम इस टूर्नामेंट में वापसी कर रही है। इस साल एक बार फिर चेन्नई की कप्तानी सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में होगी। इस टीम में पुराने दिग्गज सुरेश रैना और रवींद्र जडेजा भी हैं। मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिसियल ट्विटर हैंडल एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में चेन्नई के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा मैच से पहले टीम के एंथम सान्ग पर डांस करते नजर आए। इस वीडियो में किसी फिल्मी हीरो की तरह धोनी सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि बाकी के खिलाड़ी उनके पीछे-पीछे आ रहे हैं। फैन्स को धोनी का यह अंदाज बेहद भा रहा है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। इस साल चेन्नई तथा राजस्थान की वापसी हुई है। यह दोनों पूर्व विजेता अपनी पुरानी साख को दोबारा पाने के लिए जद्दोजहद करेंगी। राजस्थान ने 2008 में पहला संस्करण अपने नाम किया था वहीं चेन्नई दो बार खिताब अपने नाम कर चुकी है।

इस आईपीएल में टीमें नए चेहरों के साथ उतरेंगी। मसलन दो बार कोलकाता नाइट राइडर्स को विजेता बनाने वाले कप्तान गौतम गंभीर इस बार अपने होमटाउन दिल्ली डेयरडेविल्स की जर्सी में दिखेंगे। वहीं चेन्नई की दो बार खिताबी जीत में हिस्सा रहे ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस बार किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी करते नजर आएंगे। आईपीएल के इस सीजन में सात भारतीय खिलाड़ी अपनी टीमों की कप्तानी करते नजर आएंगे।

The summer we’ve all been waiting for is here. Thala has returned and the yellow army is back. What are you waiting for? #WhistlePodu. #Yellove #SummerIsHere pic.twitter.com/LmzsJyCHT0

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 6, 2018