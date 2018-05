CSK vs DD: टी20 में धोनी के 6000 रन पूरे, हार गई टीम पर बनाए नए रिकॉर्ड

दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ भले ही चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस मैच में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वॉलिफाई कर चुकी चेन्नई की टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में निराश किया। मैच से पहले इस मैदान पर 200 प्लस स्कोर की बात की जा रही थी, लेकिन चेन्नई की टीम 162 रन बनाने में भी असफल रही। 290 टी-20 मैच खेल चुके कप्तान धोनी इस मैच में टीम को जीत नहीं दिला पाए। सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बाद एम एस धोनी पांचवें ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी-20 करियर में 6000 या इससे अधिक रन बनाने में सफल रहे हों। धोनी ने अपने टी20 क्रिकेट करियर में 24 अर्धशतक जड़े हैं और इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 79 रन नाबाद रहा है। धोनी से पहले सुरेश रैना ने 288 मैच में 7708 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली ने 241 मैचों में 7621 रन बनाने में सफल रहे हैं। जबकि रोहित शर्मा के नाम 283 मैचों 7303 रन दर्ज है।

दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में चेन्नई के बल्लेबाजों के मुकाबले गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और दिल्ली डेयरडेविल्स को 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 162 रनों पर रोक दिया। दिल्ली के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 38 रनों की पारी खेली। विजय शंकर 28 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 36 रन बनाए।

Indian players who have scored 6000 or more runs in T20 cricket Suresh Raina Virat Kohli Rohit Sharma Gautam Gambhir MS DHONI @msdhoni @ChennaiIPL #DDvCSK #IPL2018

MS Dhoni becomes the fifth Indian batsman to reach 6000 T20 runs! Will he lead CSK to a win tonight? https://t.co/jLcxjXfOBk #DDvCSK #IPL pic.twitter.com/YauYJaLBrB

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 18, 2018