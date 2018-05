टीम से बाहर करने की बात कह ट्रोल कर रहे थे फैंस, मनीष पांडे ने दिया करारा जवाब

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस सीजन प्लेऑफ में क्वॉलिफाई करने वाली पहली टीम है। इस साल टीम का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। टीम के कप्तान डेविड वॉर्नर पर एक साल के बैन लगने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि टीम इस साल टूर्नामेंट में कमजोर पड़ सकती है। केन विलियमसन की कप्तानी में हैदराबाद की टीम ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। टीम 12 मैचों में 9 जीत हासिल कर प्वॉइंट्स टेबल में 18 अंकों के साथ नंबर वन पर बनी हुई है। टीम हर डिपार्टमेंट में दूसरी टीमों पर भारी नजर आ रही है। हैदराबाद की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनके मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज माने जा रहे हैं। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद टीम के लिए हर मैच में जीत हासिल करना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में अगर टीम के सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं तो टीम की परेशानियां बढ़ सकती है। हैदराबाद की टीम ने इस साल भारतीय बल्लेबाज मनीष पांडे पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हालांकि, मनीष पांडे का प्रदर्शन अभी तक बेहद निराशाजनक रहा है।

पांडे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और इस वजह से मिडल ऑर्डर में टीम की बल्लेबाजी काफी कमजोर नजर आ रही है। अभी तक खेले गए 10 मुकाबलों में मनीष पांडे ने सिर्फ 189 रन बनाए हैं। इस दौरान वह दो बार अर्धशतक बनाने में भी कामयाब रहे। मनीष पांडे का प्रदर्शन देखकर हैदराबाद के फैन्स बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। मनीष पांडे को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। पांडे ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों को लेकर बड़ी बात कही है।

मनीष पांडे ने कहा, ”आलोचकों से हार मानकर मैं खेलना नहीं छोड़ सकता है। खराब फॉर्म की वजह से रन नहीं बना पा रहा हू, लेकिन उम्मीद है कि जल्द वापसी करूंगा”। श्रीलंका में खेले गए निदास ट्रॉफी में मनीष पांडे ने भारतीय टीम के लिए कई अहम पारियां खेली थी, लेकिन आईपीएल में अब तक उनका बल्ला खामोश ही रहा है।

Karun yadav is good test player & he is also had nice domestic season ! It looks like he is not suitable for IPL whereas manish pandey is so overrated, i dont even know what he is good at — . (@Baba_Tharkii) May 14, 2018

@SunRisers orange army should drop manish pandey and bring in sachin baby to strengthen middle order — Sarthak Mangalmurti (@SarthakMangalm2) May 14, 2018

All these are fine, but why did we lose y’day match, kick @im_manishpandey out of the team. he is waste of money, not even worth to a tissue paper!! — Suman Narayana (@NarayanaSuman) May 14, 2018

@im_manishpandey why did you take 11cr totally utter flop performance. You take retirement immediately — Barri rajshekar (@BarriRajshekar) May 14, 2018

Manish Pandey getting runs can only happen in commentators dream for this season at least 🙂 — rajesh (@crajeshwnp) May 14, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App