VIDEO: क्रीज पर पहुंच धोनी के पैरों में गिर गया फैन, माही के रिएक्शन ने जीत लिया दिल

पिछला मैच हारने के बाद चेन्नई की टीम ने शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराकर दो अंक अर्जित किए। चेन्नई के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के सामने बैंगलोर का मजबूत बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसके लिए सीजन में पहला मैच खेल रहे विकेट कीपर पार्थिर पटेल ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। वहीं निचले क्रम में टिम साउदी ने नाबाद 36 रनों की पारी खेली। 128 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई का पहला विकेट 18 के कुल योग पर शेन वाटसन (11) के रूप में गिरा। वाटसन के जाने के बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज अंबाती रायुडू (32) और सुरेश रैना (25) ने टीम को आगे बढ़ाया और स्कोरबोर्ड पर 62 रन टांग दिए। इसी स्कोर पर उमेश यादव ने रैना को साउदी के हाथों कैच करा चेन्नई को दूसरा झटका दिया। कुछ देर बाद रायुडू भी मुरुगुन अश्विन की गेंद पर मोहम्मद सिराज को कैच देकर पवेलियन लौट लिए। ध्रुव शौरे को कोलिन डी ग्रांडहोम ने आठ के निजी स्कोर पर बोल्ड किया।

इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ड्वेन ब्रावो के साथ मिलकर मैच की जिताने का काम किया। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। मैच जीतने के बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी का एक फैन मैदान पर उनके पैर छूने पहुंच गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब धोनी के बीच मैच में किसी फैन ने पांव छुए हों। बीते दिनों धोनी के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में भी धोनी से मिलने एक फैन मैदान में पहुंच गया था।

As @ChennaiIPL climb to the top of the #VIVOIPL points table, yet another fan rushes to meet his idol @msdhoni. #CSKvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/p14RVjGFs9

— IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2018