IPL 2018: CSK के सपोर्ट में आए हैदराबाद के किदांबी श्रीकांत, SRH फैंस करने लगे ट्रोल

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्री कांत को आईपीएल 2018 में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी जर्सी भेंट की है। ये किसी बेहतर खिलाड़ी की तरफ से दूसरे खिलाड़ी को दिए गए सम्मान के जैसा है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के वापस लौट आए आत्मविश्वास और उनकी फॉर्म ने आईपीएल 2018 को खास बना दिया है तो किदाम्बी श्रीकांत भी निश्चित रूप से बैडमिंटन में भारत के टॉप सितारों में से एक हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने विश्व के पूर्व नंबर एक शटलर किदाम्बी श्रीकांत को उनके नाम वाली कस्टमाइज्ड जर्सी भेजी है। जर्सी और सम्मान से उत्साहित किदाम्बी श्रीकांत ने जर्सी की पिक को ट्वीट किया है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की येलो आर्मी जर्सी को किदाम्बी श्रीकांत के नाम से कस्टमाइज किया गया है। इस जर्सी में पीठ पर उनके पहले नाम श्रीकांत के साथ नंबर 7 लिखा गया है। बता दें कि चेन्नई टीम ने नंबर सात का अंक कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के लिए रखा है। वही नंबर 7 की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते रहे हैं। किदाम्बी श्रीकांत के ट्वीट पर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Thank you Chennai Super Kings for the tshirt. Let’s get this today. pic.twitter.com/0lQEMIATmh

— Kidambi Srikanth (@srikidambi) April 30, 2018