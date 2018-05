चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएग। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बात रखी। धोनी ने कहा, ”जब आपके पास गेंदबाजी के ज्यादा विकल्प होते हैं तो आप मैच में वापसी कर सकते हैं। धोनी के मुताबिक गेंदबाजों का चयन खेल के अनुसार करना जरूरी होता है, किस सिचुएशन में कौन सा गेंदबाज प्रभावित होगा इस बात को जानना बेहद जरूरी है। पहले भी चेन्नई के पास पवन नेगी और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर थे और इस साल भी टीम के पास कई गेंदबाज है। ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन और रविंद्र जडेजा टीम की ताकत है, इसके अलावा दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अगर कप्तान के पास गेंदबाजों का ऑप्शन ज्यादा होता है तो उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है”। फाइनल में प्लेइंग इलेवन के सवाल पर धोनी ने कहा कि टीम हालातों के हिसाब से टीम चुनी जाएगी।

What goes into @msdhoni mind before he chooses a particular bowler? The @ChennaiIPL captain offers a very interesting analogy. #VIVOIPL #Final #CSKvSRH pic.twitter.com/XEIEDdBEtH

चेन्नई की ताकत उसका संतुलित प्रदर्शन है। वह खेल के तीनों क्षेत्रों में मजबूत है। बल्लेबाजी में वॉटसन और रायुडू ने उसे मजबूत बनाए रखा है। यह दोनों अमूमन सलामी बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन पिछले मैच में धोनी ने फाफ डु प्लेसिस को वाटसन के साथ पारी की शुरुआत करने भेजा था जो सफल भी रहे। डु प्लेसिस ने ही अर्धशतकीय पारी खेल हैदराबाद के मुंह से जीत छीनते हुए चेन्नई को जीत दिलाई थी। धोनी की आदत है कि वह ज्यादतर विजयी टीम में बदलाव नहीं करते हैं।

It was a bit emotional at the start, but once tournament starts you have to be professional than emotional. @ChennaiIPL fans have waited and wanted us to do well. @msdhoni #VIVOIPL #FInal #CSKvSRH pic.twitter.com/6MDZTcv5WP

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2018