भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन आईपीएल में इस साल किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं। अश्विन ने अपनी कप्तानी में पंजाब की टीम को इस साल अच्छी शुरुआत दी है। आपने शायद ही कभी अश्विन की वाइफ प्रीति नारायण को स्टेडियम में अश्विन को सपोर्ट करते देखा होगा, लेकिन इस साल मोहाली में होने वाले सभी मुकाबलों में प्रीति नारायण अपने पति को सपोर्ट करती नजर आईं। आईपीएल की शुरुआती मैचों में किंग्स इलेवन पंजाब को सपोर्ट करने वाली प्रीति नारायण अब वापस अपने घर चेन्नई पहुंच चुकी हैं। वाइफ से अलग होते समय अश्विन काफी भावुक नजर आए। अश्विन ने प्रीति को भारी मन से अपने पास से विदा किया। प्रीति ने ट्विटर पर अपने घर पहुंचने की जानकारी देते हुए अश्विन को आने वाले मैचों के लिए शुभकामनाएं दीं। इसके बाद अश्विन पर चुटकी लेते हुए प्रीति ने लिखा, ”हम तीनों एक लंबी जर्नी के बाद घर पहुंच चुके हैं, आईपीएल में आने वाले मैचों के लिए गुड लक और हम भले ही वापस आ गए हो, लेकिन हमारी पार्टी यहां भी जारी रहेगी”।

अश्विन की वाइफ प्रीति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। अश्विन-प्रीति की शादी 13 नवंबर 2011 को हुई और 11 जुलाई 2015 को दोनों एक बच्ची के पेरेंट्स बने, जिसका नाम अकीरा रखा गया, इसके बाद 21 दिसंबर 2016 को फिर से प्रीति ने एक बेबी को जन्म दिया।

And we ladies are off home. Miss us, skip! @ashwinravi99 pic.twitter.com/lBzCyfe3gu

— Prithi Ashwin (@prithinarayanan) April 20, 2018