चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में मुकाबले के दौरान कोलकाता नाइटराइडर्स के आंद्र रसेल ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने ताबड़तोड़ 88 रन बनाकर टीम को 202 के स्कोर तक पहुंचा दिया। केकेआर ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर आईपीएल के 11 वें सीजन में पहली बार दो सौ से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया। आंद्रे रसेल ने अपनी पारी के दौरान 11 शानदार छक्के लगाए। इसमें एक छक्का तो 105 मीटर का था, जिसे टीम के मालिक शाहरुख खान निहारते रह गए। आंद्रे रसेल की पारी दर्शकों के लिए यादगार बन गई।

महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपरकिंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कोलकाता नाइटराइडर्स ने शुरुआत में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। कोलकाता नाइट राइडर्स जब 95 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी, उस समय कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर आंद्रे रसेल ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। दोनों बल्लबाजों ने टीम के लिए 67 रन जोड़े। रसेल ने सिर्फ 36 गेंदों में 88 रन ठोंक डाले। रसेल के छक्के को देखने के लिए शाहरुख खान सीट से भी उड़ खड़े हुए।

Andre Russell remember the name CSK Supporters What a game !!! He hit a huge six over King SRK too @iamsrk @SRKUniverseRU #CSKvsKKR #KKRvCSK #AmiKKR #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/kXGrAne98H

हालांकि आंद्रे रसेल की तूफानी पारी पर चेन्नई सुपरकिंग्स सैम बिलिंग्स की 56 रनों की पारी भारी पड़ी। मंगलवार(10 अप्रैल) को हुए इस बेहद रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को पांच विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांच विकेट खोकर एक गेंद रहते ही मैच जीत लिया।

आखिरी क्षणों तक मैच खिंचने से दर्शकों की सासें थमीं रहीं। रविंद्र जडेजा ने विजयी छक्का लगाकर चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच बिलिंग्स ने सिर्फ 23 गेंदों में दो चौकों और पांच छक्कों की मदद से 56 रनों की पारी खेली।

MUST WATCH: Russ hits a monstrous 105m SIX

What happens when @Russell12A is in the house and goes big? The Cricket ball goes out of the ground. NEW BALLS PLEASE

https://t.co/ROzwmAkU2D pic.twitter.com/PMOETkypaW

— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2018