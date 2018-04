IPL 2018 : सनराइजर्स हैदराबाद में वॉर्नर की जगह लेने वाले इस दिग्गज ने टूर्नामेंट से पहले कुछ इस तरह जताई टीम में शामिल होने की खुशी

इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स इस साल सनराइजर्स हैदराबाद टीम की तरफ से खेलने के लिए बेताब है। सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल होने के बाद हेल्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैन्स के सामने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ”टीम के साथ जुड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर इस फैसले को सही साबित करने की कोशिश होगी”। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के लिए सनराइजर्स हैदराबाद टीम में डेविड वॉर्नर का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को एक बयान जारी कर बताया कि हैदराबाद स्थित फ्रेंचाइजी ने वॉर्नर के स्थानापन्न के तौर पर हेल्स का चयन किया है। सनराइजर्स ने हेल्स को रजिस्टर्ड एंड एवलेबल प्लेअर पूल (आरएपीपी) से उनके बेस प्राइस एक करोड़ रुपये में हासिल किया है। हेल्स टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों मे शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। वह टॉप रैंक्ड इंग्लिश खिलाड़ी हैं और आईसीसी टी-20 रैंकिंग के टॉप-10 में शामिल एकमात्र इंग्लिश हैं।

टी-20 के इस शानदार खिलाड़ी को जनवरी में हुई आईपीएल निलामी में किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। हेल्स ने हैदराबाद में शामिल होने पर कहा, “मैं विश्व के इस शानदार घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।” बता दें कि वॉर्नर ने दक्षिण अफ्रीका में जारी टेस्ट सीरीज के दौरान बॉल टेम्परिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद सनराइजर्स की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद आईपीएल गवर्निग काउंसिल ने उन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया था।

Very excited to be part of @SunRisers for this years IPL! Can’t wait to get out there and get started!

— Alex Hales (@AlexHales1) March 31, 2018