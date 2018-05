SRH से हार दुखी हैं KKR के कप्तान दिनेश कार्तिक, ICC का ये ट्वीट देख हो सकते हैं खुश

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने आईपीएल के दूसरे क्वॉलीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली हार के लिए नीतिश राणा के ‘मूर्खतापूर्ण’ रनआउट को दोषी ठहराया। जीत के लिये 175 रन का पीछा करते हुए केकेआर की शुरूआत काफी आक्रामक रही। सुनील नारायण के आउट होने के बाद क्रिस लिन और राणा टीम को 87 रन तक ले गए लेकिन नौवे ओवर में राशिद खान के सटीक थ्रो पर राणा रन आउट हो गए। राणा की इस हरकत से कार्तिक काफी नाराज नजर आए। केकेआर के मैच हारने के अगले दिन आईसीसी ने दिनेश कार्तिक की एक तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में कार्तिक सचिन के साथ स्टेडियम की तरफ वापस लौटते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर आज से 11 साल पहले की है, साल 2007 के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में कार्तिक ने एक यादगार पारी खेली थी। कार्तिक ने टेस्ट करियर का पहला शतक इसी मैच में लगाया था, जिस वजह से बारतीय टीम जीत हासिल करने में भी कामयाब रही थी।

#OnThisDay 2007 – Karthik, Jaffer, Dravid & Tendulkar become the first top 4 to all score centuries in one innings! pic.twitter.com/ns54ZTk4XN

— ICC (@ICC) May 26, 2016