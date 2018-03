आईपीएल में साल 2011 से कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले गौतम गंभीर इस साल अपनी होम टीम दिल्ली की तरफ से खेलते नजर आएंगे। दिल्ली की टीम ने इस साल कप्तानी की जिम्मेदारी गौतम गंभीर को ही सौंपी है। अपनी कप्तानी में केकेआर को दो बार चैंपियन बनाने वाले गंभीर की कोशिश इस साल दिल्ली को खिताब दिलाने की होगी। सोमवार को गंभीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फैन हर्षुल गोयनका की एक तस्वीर शेयर की। केकेआर को सपोर्ट करने वाले हर्षुल गोयनका इस तस्वीर में दिल्ली की टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ गंभीर ने लिखा, ”कोशिश कामयाब रही और हमें इस साल का पहला फैन मिल गया। हर्षुल ने मुझे कहा है कि वह इस साल केकेआर के खिलाफ खेले जाने वाले दिल्ली के मुकाबलों में दिल्ली को सपोर्ट करेंगे। वहीं बाकी के मैचों में वह केकेआर को सपोर्ट करते नजर आएंगे। अगर फाइनल दिल्ली और केकेआर के बीच हुआ तब वह किस टीम का समर्थन करेंगे, इस बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है”। बता दें कि गंभीर ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया के जरिए हर्षुल से दिल्ली को सपोर्ट करने की गुजारिश की थी।

हर्षुल को याद करते हुए गंभीर ने लिखा था, ”केकेआर को छोड़ने के बाद भी कुछ चीजों की याद मुझे हमेशा आएगी। सुपर फैन हर्षुल गोयनका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी कोशिश होगी कि अब वह दिल्ली डेयरडेविल्स को उसी तरह सपोर्ट करें।” गंभीर की इस इच्छा को उनके सुपर फैन पूरा कर दिया है। गंभीर की कोशिश भी अब दिल्ली के फैन्स को खुशी देने की होगी। दिल्ली की टीम पिछेले कुछ सीजनों से टूर्नामेंट में बेहद पिछड़ी नजर आ रही है।

So, @DelhiDaredevils I think we have a first convert!!! Harshul Goenka told me that he will support DD when they play @KKRiders. In all the other games he will be supporting KKR. He is undecided which way to go if it’s a DD Vs KKR final this @IPL!!! pic.twitter.com/Z7kDBjs7hc

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 26, 2018