SRH vs RCB: ‘मिस्टर 360 डिग्री’ डिविलियर्स का 105 m लंबा छक्का, गेंद स्टेडियम के बाहर, देखें VIDEO

अपनी गेंदबाजी से कई मैच जीतने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों के सामने बेहद कमजोर नजर आए। ‘मिस्टर 360 डिग्री’ एबी डिविलियर्स ने हैदराबाज के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस मैच में हैदराबाद के युवा गेंदबाज बासिल थंपी ने सबसे अधिक रन खर्चे। चार ओवर में थंपी ने 70 रन दिए और अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। इस दौरान थंपी की गेंद पर डिविलियर्स एक 105 मीटर लंबा छक्का जड़ने में भी कामयाब रहे। दरअसल, थंपी पारी का 13वां ओवर लेकर आए और ओवर की चौथी गेंद पर डिविलियर्स ने लेग साइड की तरफ एक जोरदार छक्का लगा दिया। शॉट इतनी तेज थी गेंद स्टेडियम को पार कर बाहर चली गई। एबी डिविलियर्स के इस शॉट् को देखकर थंपी खुद भी हैरान रह गए। इस मैच में आरसीबी ने अपना पहला विकेट जल्द गंवा दिया। फॉर्म में चल रहे पार्थिव पटेल के जल्द आउट होने के बाद कप्तान विराट कोहली का साथ देने मैदान पर एबी डिविलियर्स आए।

राशिद खान की गुगली पर विराट कोहली भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। यहां से टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली और एबी डिविलियर्स ने आरसीबी की पारी को संभालने का काम किया। मोइन का बल्ला काफी मैचों से शांत था जो इस मैच में चल पड़ा और उन्होंने 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका मार आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। एक ओवर पहले ही डिविलिर्यस ने भी चौका मार अपने पचास रन पूरे किए थे। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी हुई।

Up, up and Away – ABD in the house https://t.co/ZlwExrBCpq

— Faizal Khan (@faizalkhanm9) May 17, 2018