IPL Highlights, RR vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन आईपीएल में शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में धोनी एक बार फिर टीम के लिए संकटमोचक बनकर उभरे। धोनी ने 43 गेंदों में 58 रनों की पारी खेल टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी पारी के दौरान धोनी जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चोटिल होने से भी बाल बाल बचे। दरअसल, पारी का 17वां ओवर करने आए जोफ्रा ने 143 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से धोनी के हेलमेट पर गेंद फेंकी। इस गेंद से पहले चेन्नई को 21 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी। धोनी इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन समय रहते ही उन्होंने खुद को संभाला और बाउंसर को जाने देने का फैसला किया। हालांकि, गेंद आकर सीधा धोनी के हेलमेट से टकरा गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान धोनी चोटिल नहीं हुए और उन्होंने दौड़कर सिंगल भी पूरा किया।

जोफ्रा आर्चर की गेंद जैसे ही धोनी को लगी स्टेडियम में मौजूद फैंस भी शॉक्ड रह गए। मैदान पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन धोनी ने खेल जारी रखा और दर्शक एक बार फिर मैच का आनंद उठाने लगे। चोट लगने के तुरंत बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। बता दें कि धोनी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। ऐसे में फैंस और क्रिकेट के दिग्गज नहीं चाहेंगे कि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले धोनी चोटिल हों।

