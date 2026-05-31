IPL Final, RCB vs GT Live Score: आईपीएल 2026 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस के बीच नरेंद्र मोदी, स्टेडियम में शाम 7.30 बजे से होगा। इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का बराबर का मौका है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है जबकि गुजरात ने अपने डेब्यू आईपीएल सीजन यानी साल 2022 में खिताब पर कब्जा किया था। आरसीबी अगर इस बार जीत जाती है तो वो लगातार इस खिताब को जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी तो वहीं गिल अगर जीत जाते हैं तो वो गुजरात को अपनी कप्तानी में पहली बार चैंपियन बनाने का कमाल करेंगे।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Gujarat Titans

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Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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