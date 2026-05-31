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IPL Final, RCB vs GT Live Score: आईपीएल 2026 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस के बीच नरेंद्र मोदी, स्टेडियम में शाम 7.30 बजे से होगा। इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का बराबर का मौका है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है जबकि गुजरात ने अपने डेब्यू आईपीएल सीजन यानी साल 2022 में खिताब पर कब्जा किया था। आरसीबी अगर इस बार जीत जाती है तो वो लगातार इस खिताब को जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी तो वहीं गिल अगर जीत जाते हैं तो वो गुजरात को अपनी कप्तानी में पहली बार चैंपियन बनाने का कमाल करेंगे।

Indian Premier League, 2026

Royal Challengers Bengaluru 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Final )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:52 (IST) 31 May 2026

अहमदाबाद में मौसम का पूर्वानुमान

अहमदाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने का पूर्वानुमान है। आसमान एकदम साफ है और बारिश की संभावना एकदम शून्य बताई गई है। यानी पूरे 40 ओवर का मुकाबला बिना किसी बाधा के देखने को मिल सकता है। अगर अचानक बारिश ने खलल डाली भी और मैच किसी कारणवश नहीं पूरा हो सका तो 1 जून 2026 का दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है।

17:44 (IST) 31 May 2026

रियान पराग हुए बाहर, CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की इंडिया ए टीम में हुई एंट्री; तिलक वर्मा हैं कप्तान

आईपीएल 2026 के बाद इंडिया ए की टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी जहां उसे ट्राई सीरीज में हिस्सा लेना है, लेकिन वहां जाने से पहले इस टीम से रियान पराग बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह इंडिया ए टीम में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हो चुकी है। ...अधिक जानकारी
17:43 (IST) 31 May 2026

IPL में पारी के अंतिम ओवर में 25 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा शीर्ष पर, रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर भी शामिल

आईपीएल में आखिरी ओवर में 25 या उससे अधिक रन बनाना बेहद दुर्लभ उपलब्धि है। रविंद्र जडेजा, रोमारियो शेफर्ड, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह और डोनोवन फेरेरा समेत कई बल्लेबाज इस खास सूची में शामिल हैं। जानिए पूरी लिस्ट और रिकॉर्ड। ...पूरी जानकारी
17:41 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT LIVE Update: साई सुदर्शन का भी चल रहा है बल्ला

साई सुदर्शन का भी बल्ला इस सीजन में चल रहा है और उन्होंने भी अब तक अपनी टीम के लिए 16 मैचों में 710 रन बनाए हैं। साई ने एलिमिनेटर मैच में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी।

17:31 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: गिल बना चुके हैं 722 रन

गिल ने इस लीग में अब तक खेले 15 मैचों में 722 रन बनाए हैं और वो आरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। यही नहीं वो गुजरात के लिए इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं।

17:24 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: तगड़े फॉर्म में हैं गिल

शुभमन गिल तगड़े फॉर्म में हैं और वो इस सीजन में खूब रन बना रहे हैं। यही नहीं एलिमिनेटर मैच में शतक (104 रन) लगाकर उन्होंने आरसीबी खेमे में हलचल तो जरूर मचा दी होगी। वो इस टीम के निशान पर जरूर रहने वाले हैं।

17:20 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी बनाम गुजरात हेड-टू-हेड

आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच अभी तक 9 मुकाबले हुए हैं और कांटे की टक्कर दोनों के बीच देखने को मिली है। 5 मैच आरसीबी ने जीते हैं तो चार में टाइटंस को जीत मिली है। इस सीजन भी लीग राउंडर में दो में से एक-एक मैच दोनों टीमों ने जीता है।

17:19 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: एलिमिनेटर में गुजरात को मिली थी जीत

पहले क्वालिफायर में आरसीबी से मिली हार के बाद गुजरात ने एलिमिनेटर मैच में राजस्थान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस मैच में गुजराज के कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली थी जबकि साई सुदर्शन ने अर्धशतक लगाया था।

17:17 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी के हाथों गुजरात को मिली थी हार

इस सीजन के पहले क्वालिफायर मैच में आरसीबी ने गुजरात को एकतरफा अंदाज में हराया था। इस मैच में गुजरात की बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही थी और टीम के गेंदबाज भी नहीं चल पाए थे।

17:16 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: गुजरात के पास भी दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका

गुजरात ने पास भी दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका है। ये टीम हार्दिक पंड्या की कप्तानी में साल 2022 में चैंपियन बनी थी, लेकिन इस टीम के पास अब गिल की कप्तानी में विनर बनने का मौका है।

17:15 (IST) 31 May 2026

IPL 2026: रबाडा बनाम कोहली, भुवनेश्वर बनाम गिल, ये दो मुकाबले तय करेंगे फाइनल का नतीजा

आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा ने 157 के स्ट्राइक रेट से 99 रन बनाए हैं। पांच बार आउट हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शुभमन गिल का रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने 79 गेंद पर 80 रन बनाए हैं और 6 बार आउट हुए हैं। ...अधिक जानकारी
17:14 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी के पास लगातार दूसरी बार जीतने का मौका

आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है और उसके पास लगातार दूसरी बार जीतने का सुनहरा मौका है। आरसीबी अगर इस सीजन में जीत जाती है तो वो मुंबई और सीएसके के बाद लगातार दो बार आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी।

17:13 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: गुजरात की टीम

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुतार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन।

17:12 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी की टीम

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, फिल साल्ट, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, रिचर्ड ग्लीसन, जैकब डफी।

17:12 (IST) 31 May 2026

RCB vs GT Today Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस

नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी का सामना गुजरात के साथ होगा। इस मैच से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं।