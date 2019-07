इंग्लैंड को 44 साल बाद विश्वकप जिताने वाले इंग्लैंड के कोच ट्रेवर बेलिस अब विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़ने जा रहे हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के 13वें संसकरण के लिए बेलिस को मुख्य कोच नियुक्त किया है। बेलिस को ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी टॉम मूडी की जगह शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी है। बेलिस का बतौर कोच रेकॉर्ड शानदार रहा है। वे जिस भी टीम से जुड़े उस टीम के प्रदर्शन पर चार चांद लग गए हैं।

हैदराबाद ने प्रेस रिलीज़ पोस्ट करते हुए लिखा ” इंग्लैंड के वर्ल्डकप विनिंग कोच ट्रेवर बेलिस को सनराइजर्स हैदराबाद का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है।” बेलिस का इंग्लैंड टीम के साथ करार एशेज के बाद समाप्त हो जायेगा। यह आईपीएल के साथ बेलिस का दूसरा कार्यकाल होगा, वह 2012 से 2015 तक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के कोच रह चुके हैं। इस दौरान केकेआर ने दो बार गौतम गंभीर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता था। बेलिस ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी का स्थान लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज हैदराबाद के साथ पिछले सात सीजन से थे। उनके कार्यकाल में हैदराबाद ने आईपीएल ख़िताब भी जीता है।

Announcement

Trevor Bayliss, England’s WC Winning coach, has been appointed as the new Head Coach of SunRisers Hyderabad. #SRHCoachTrevor pic.twitter.com/ajqeRUBym5

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) July 18, 2019