IPL Auction 2018: KKR के सीईओ बोले- गंभीर ने कहा था मेरे लिए न लगाना बोली

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्टार खिलाड़ी गौतम गंभीर के लिए अपना राइट टू मैच अधिकार इस्तेमाल नहीं किया, जिसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने गंभीर को खरीद लिया। बेंगलुरू में शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन की नीलामी शुरु हुई, जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स ने गौतम गंभीर को 2.8 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं गौतम गंभीर को केकेआर द्वारा अपनी टीम में न लिए जाने को लेकर फ्रेंचाइजी की काफी आलोचना हो रही है। इस आलोचना के बाद केकेआर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फ्रेंचाइजी के सीईओ का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि गंभीर की बोली न लगाने के लिए उन्होंने खुद मना किया था।

इस वीडियो के अनुसार, केकेआर के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वैंकी मैसूर ने कहा “गंभीर की नीलामी राइट टू मैच अधिकार के जरिए हमारी योजना में थी लेकिन उन्होंने नीलामी से पहले हमसे बात की। उन्हें लगता है कि उनके सामने एक अलग चुनौती हो सकती है लेकिन हमें नहीं पता वह क्या थी। उन्होंने हमसे सिफारिश की हम उनके लिए बोली न लगाएं और राइट टू मैच का इस्तेमाल करने से बचें। हमने उनसे कहा हम कभी भी किसी की प्रगति और आकांक्षाओं के रास्ते में नहीं आएंगे। शानदार सात साल साथ रहने के बाद उनके जाने पर हमें खेद है।”

वहीं केकेआर के सीईओ वैंकी मैसूर के स्पष्टिकरण के बाद अपनी नीलामी पर गौतम गंभीर ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। गौतम गंभीर ने कहा “केकेआर आपके प्रत्येक समर्थन के लिए शुक्रिया, कोलकाता और ईडन को मिस करुंगा। अब समय है प्रयास और वापस दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ रुख करने का। वापस आकर खुश हूं।” गौरतलब है कि आईपीएल नीलामी से पहले गौतम गंभीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि “मैं अपने करियर के उस स्थान पर हूं जहां पर मैं युवा क्रिकेटर्स के लिए एक वरिष्ठ राजनेता बन सकता हूं। मुझे भले ही केकेआर, सनराइजर्स, दिल्ली, मुंबई खरीदें, मैं हर प्रकार से संतुष्ट हूं।” आपको बता दें कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में केकेआर ने दो आईपीएल जीते थे।

Thanks @kkr for all d support. Will miss Kolkata and Eden. Now, time to try and turn it around for @DelhiDaredevils @IPL. Happy to be back… pic.twitter.com/Wx53ilU9ka

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 27, 2018