इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 10वें मैच में रविवार (5 अप्रैल)को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए।

सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट 26 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने 63 गेंद पर 116 रन जोड़े। क्लासेन और नितीश ने अर्धशतक जड़े। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को इस सीजन पहली जीत दिलाई।

Match Ended

Indian Premier League, 2026

Sunrisers Hyderabad 
156/9 (20.0)

vs

Lucknow Super Giants  
160/5 (19.5)

Match Ended ( Day – Match 10 )
Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets

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सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 41 गेंद पर 62 रन बनाए। नितीश कुमार रेड्डी ने 33 गेंद पर 56 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टोन ने 14 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 7, शिवांग कुमार ने 5 और हर्षल पटेल ने 4 रन बनाए। अनिकेत वर्मा ने नाबाद 2 रन बनाए। इशान किशन ने 1 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और हर्ष दुबे खाता नहीं खोल पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान ने 2-2 विकेट लिए। दिग्वेश राठी और मणिमारन सिद्धार्थ ने 1-1 विकेट लिए।

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने 50 गेंद पर नाबाद 68 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। अब्दुल समद ने 12 गेंद पर 16 और मिचेल मार्श ने 12 गेंद पर 14 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने नाबाद 2 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 1 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने 1-1 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में एनरिख नॉर्खिया की जगह मणिमारन सिद्धार्थ को मौका मिला। दिग्वेश राठी में टीम में हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में लियाम लिविंगस्टोन और हर्षल पटेल को मौका मिला।

Live Updates
20:02 (IST) 5 Apr 2026

VIDEO: इशान के दस्ताने में थी गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े पूरन, अजीबोगरीब तरीके से हुए आउट

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन 1 रन बनाकर अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हुए। ...अधिक जानकारी
19:56 (IST) 5 Apr 2026

मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच, पंत ने चौके से दिलाई लखनऊ को जीत; नितिश-क्लासेन के अर्धशतक पर फिरा पानी

शमी को घातक गेंदबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जबकि पंत ने कप्तानी पारी खेलते हुए लखनऊ को जीत दिला दी। नितिश रेड्डी और क्लासेन की पारी पर पानी फिर गया। लखनऊ को पहली जीत मिली। ...यहां पढ़ें
19:19 (IST) 5 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने 50 गेंद पर नाबाद 68 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। अब्दुल समद ने 12 गेंद पर 16 और मिचेल मार्श ने 12 गेंद पर 14 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने नाबाद 2 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 1 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने 1-1 विकेट लिए।

19:14 (IST) 5 Apr 2026

लखनऊ ने सनराइजर्स को 5 विकेट स हराया

लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। ऋषभ पंत ने जयदेव उनादकट की पहली दो गेंदों पर चौका जड़कर मैच टाई किया। फिर पांचवीं गेंद पर चौका जड़कर मैच खत्म किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। पंत 50 गेंद पर 68 रन बनाकर नाबाद रहे।

19:08 (IST) 5 Apr 2026

लखनऊ को जीत के लिए 6 गेंद पर 9 रन चाहिए

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 148 रन बनाए। जीत के लिए 6 गेंद पर 9 रन चाहिए। ऋषभ पंत 45 गेंद पर 56 रन बनाकर क्रीज पर। मुकुल चौधरी 2 रन बनाकर क्रीज पर।

18:58 (IST) 5 Apr 2026

अब्दुल समद को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा

अब्दुल समद को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 18 रन बनाए। ऋषभ पंत 49 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17.4 ओवर में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। जीत के लिए 14 गेंद पर 18 रन चाहिए।

18:56 (IST) 5 Apr 2026

ऋषभ पंत अर्धशतक के करीब

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बनाए। जीत के लिए 18 गेंद पर 19 रन चाहिए। ऋषभ पंत 48 गेंद पर 34 रन बनाकर क्रीज पर। अब्दुल समद 16 रन बनाकर क्रीज पर।

18:44 (IST) 5 Apr 2026

लखनऊ को जीत के लिए 30 गेंद पर 43 रन चाहिए

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बनाए। जीत के लिए 30 गेंद पर 43 रन चाहिए। ऋषभ पंत 32 गेंद पर 34 रन बनाकर क्रीज पर। अब्दुल समद 6 रन बनाकर क्रीज पर।

18:35 (IST) 5 Apr 2026

निकोलस पूरन रन आउट

निकोलस पूरन रन आउट हुए। लखनऊ सुपर जायंटस ने 13.1 ओवर में 4 विकेट पर 105 रन बनाए। जीत के लिए 41 गेंद पर 42 रन चाहिए। ऋषभ पंत 31 रन बनाकर क्रीज पर। अब्दुल समद नए बल्लेबाज हैं।

18:29 (IST) 5 Apr 2026

आयुष बडोनी को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा

आयुष बडोनी को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 12 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12.1 ओवर में 3 विकेट पर 102 रन बनाए। जीत के लिए 47 गेंद पर 55 रन चाहिए। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर। निकोलस पूरन क्रीज पर।

18:25 (IST) 5 Apr 2026

ऋषभ पंत की धीमी बल्लेबाजी

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में 2 विकेट के 79 रन बनाए। जीत के लिए 54 गेंद पर 68 रन चाहिए। आयुष बडोनी 8 और ऋषभ पंत 21 रन बनाकर क्रीज पर।

18:15 (IST) 5 Apr 2026

एडेन मार्करम अर्धशतक से चूके

एडेन मार्करम अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। ऋषभ पंत 17 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स 9.2 ओवर में 2 विकेट पर 77 रन बनाए। जीत के लिए 64 गेंद पर 80 रन चाहिए।

18:12 (IST) 5 Apr 2026

लखनऊ को जीत के लिए 66 गेंद पर 81 रन चाहिए

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 ओवर में 1 विकेट के 76 रन बनाए। जीत के लिए 66 गेंद पर 81 रन चाहिए। एडेन मार्करम 45 और ऋषभ पंत 16 रन बनाकर क्रीज पर।

18:05 (IST) 5 Apr 2026

एडेन मार्करम अर्धशतक के करीब

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 ओवर में 1 विकेट के 67 रन बनाए। जीत के लिए 72 गेंद पर 91 रन चाहिए। एडेन मार्करम 45 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर क्रीज पर।

17:56 (IST) 5 Apr 2026

पावरप्ले में अर्धशतक

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 ओवर में 1 विकेट के 53 रन बनाए। जीत के लिए 84 गेंद पर 104 रन चाहिए। एडेन मार्करम 37 और ऋषभ पंत 2 रन बनाकर क्रीज पर।

17:50 (IST) 5 Apr 2026

मिचेल मार्श को ईशान मलिंगा ने पवेलियन भेजा

मिचेल मार्श को ईशान मलिंगा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 रन बनाए। ऋषभ पंत नए बल्लेबाज हैं। एडेन मार्कराम 23 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4.4 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बनाए। जीत के लिए 92 गेंद पर 120 रन चाहिए।

17:42 (IST) 5 Apr 2026

मार्कराम-मार्श क्रीज पर

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 ओवर में बगैर विकेट के 24 रन बनाए। जीत के लिए 132 रन चाहिए। एडेन मार्करम 16 और मिचेल मार्श 8 रन बनाकर क्रीज पर।

17:33 (IST) 5 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। मिचेल मार्श और एडेन मार्कराम क्रीज पर। दोनों ने 1-1 रन से खाता खोला। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हर्ष दुबे ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर में 2 रन बने। जीत के लिए 155 रन चाहिए।

17:19 (IST) 5 Apr 2026

'उसके पास दोनों गियर है', वैभव की बैटिंग पर फिदा हुआ पूर्व भारतीय बॉलर, कहा- दूसरे ओवर में जो किया कमाल था

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ 31 रन की अहम पारी खेली और पहले विकेट के लिए यशस्वी के साथ मिलकर 70 रन की साझेदारी की। वैभव की बल्लेबाज पर टीम इंडिया के पूर्व बैटर ने कहा कि उनके पास दोनों गियर है। ...अधिक जानकारी
17:17 (IST) 5 Apr 2026

सनराइजर्स ने लखनऊ को दिया 157 का लक्ष्य

सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल रन आउट हुए। उन्होंने 4 रन बनाए। अनिकेत वर्मा 2 रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए।

17:13 (IST) 5 Apr 2026

प्रिंस यादव ने शिवांग कुमार को पवेलियन भेजा

प्रिंस यादव ने शिवांग कुमार को पवेलियन भेजा। उन्होंने 5 रन बनाए। हर्षल पटेल नए बल्लेबाज हैं। अनिकेत वर्मा 2 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 19.3 ओवर में 8 विकेट पर 151 रन बनाए।

17:06 (IST) 5 Apr 2026

आवेश खान ने दो गेंद पर दो विकेट झटके

आवेश खान ने हेनरिक क्लासेन को पवेलियन भेजा। उन्होंने 62 रन बनाए। अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे आउट हुए। अनिकेत वर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.2 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन बनाए।

17:05 (IST) 5 Apr 2026

RCB vs CSK IPL 2026 Today Match: आरसीबी-सीएसके के बीच महामुकाबला, डेवाल्ड ब्रेविस की हो सकती है चेन्नई में वापसी

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings 11th Match, IPL 2026, RCB vs CSK LIVE Score | आरसीबी वर्सेस सीएसके लाइव स्कोर, आईपीएल 2026 मैच स्कोरकार्ड ऑनलाइन: आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी की भिड़ंत सीएसके से होगी। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी। ...यहां पढ़ें
17:03 (IST) 5 Apr 2026

आईपीएल में 10 विकेट से मैच जीतने वाली टीमें: आरसीबी शीर्ष पर,चेन्नई-मुंबई बराबरी पर, देखें लिस्ट

आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों बार किंग्स इलेवन पंजाब को 10-10 विकेट से हराया है। ...यहां पढ़ें
17:03 (IST) 5 Apr 2026

नितीश कुमार रेड्डी को मणिमारन सिद्धार्थ ने पवेलियन भेजा

नितीश कुमार रेड्डी को मणिमारन सिद्धार्थ ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 33 गेंद पर 56 रन बनाए। अनिकेत वर्मा नए बल्लेबाज हैं। हेनरिक क्लासेन 61 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाए।

16:59 (IST) 5 Apr 2026

क्लासेन-नितीश के अर्धशतक

सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन 54 और नितीश कुमार रेड्डी 56 रन बनाकर क्रीज पर। 59 गेंद पर 108 रन की साझेदारी।

16:47 (IST) 5 Apr 2026

हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी की तूफानी बल्लेबाजी

हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने तूफानी बल्लेबाजी की है। दोनों ने 47 गेंद पर 88 रन जोड़े। हेनरिक क्लासेन 29 गेंद पर 42 और नितीश कुमार रेड्डी 27 गेंद पर 48 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बनाए।

16:43 (IST) 5 Apr 2026

मोहम्मद शमी ने तोड़ा जहीर खान का रिकॉर्ड, IPL पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 बॉलर

आईपीएल 2026 के 10वें मुकाबले में शमी ने हैदराबाद के खिलाफ पावरप्ले के दौरान 2 विकेट लिए और जहीर खान का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। शमी ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। ...यहां पढ़ें
16:36 (IST) 5 Apr 2026

क्लासेन-नितीश ने हेदराबाद को संभाला

सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 73 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन 21 ओर नितीश कुमार रेड्डी 29 रन बनकर क्रीज पर। 35 गेंद पर 37 रनों की साझेदारी।

16:35 (IST) 5 Apr 2026

वैभव सूर्यवंशी का एक और कारनामा, 30 छक्के ठोक बनाया महारिकॉर्ड; मैक्सवेल और मैकगर्क को छोड़ा पीछे

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 18 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। इस पारी में वैभव ने एक ही छक्का लगाया लेकिन एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने मैक्सवेल और मैकगर्क को पीछे छोड़ा। ...पूरी जानकारी