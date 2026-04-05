इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 10वें मैच में रविवार (5 अप्रैल)को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए।

सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट 26 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने 63 गेंद पर 116 रन जोड़े। क्लासेन और नितीश ने अर्धशतक जड़े। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को इस सीजन पहली जीत दिलाई।

Match Ended Indian Premier League, 2026 Sunrisers Hyderabad

156/9 (20.0) vs Lucknow Super Giants

160/5 (19.5) Match Ended ( Day – Match 10 )

Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets View Scorecard

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 41 गेंद पर 62 रन बनाए। नितीश कुमार रेड्डी ने 33 गेंद पर 56 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टोन ने 14 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 7, शिवांग कुमार ने 5 और हर्षल पटेल ने 4 रन बनाए। अनिकेत वर्मा ने नाबाद 2 रन बनाए। इशान किशन ने 1 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और हर्ष दुबे खाता नहीं खोल पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान ने 2-2 विकेट लिए। दिग्वेश राठी और मणिमारन सिद्धार्थ ने 1-1 विकेट लिए।

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने 50 गेंद पर नाबाद 68 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। अब्दुल समद ने 12 गेंद पर 16 और मिचेल मार्श ने 12 गेंद पर 14 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने नाबाद 2 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 1 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने 1-1 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में एनरिख नॉर्खिया की जगह मणिमारन सिद्धार्थ को मौका मिला। दिग्वेश राठी में टीम में हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में लियाम लिविंगस्टोन और हर्षल पटेल को मौका मिला।

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