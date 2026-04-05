इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 10वें मैच में रविवार (5 अप्रैल)को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए।
सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट 26 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने 63 गेंद पर 116 रन जोड़े। क्लासेन और नितीश ने अर्धशतक जड़े। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को इस सीजन पहली जीत दिलाई।
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
156/9 (20.0)
Lucknow Super Giants
160/5 (19.5)
Match Ended ( Day – Match 10 )
Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 41 गेंद पर 62 रन बनाए। नितीश कुमार रेड्डी ने 33 गेंद पर 56 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टोन ने 14 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 7, शिवांग कुमार ने 5 और हर्षल पटेल ने 4 रन बनाए। अनिकेत वर्मा ने नाबाद 2 रन बनाए। इशान किशन ने 1 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और हर्ष दुबे खाता नहीं खोल पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान ने 2-2 विकेट लिए। दिग्वेश राठी और मणिमारन सिद्धार्थ ने 1-1 विकेट लिए।
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने 50 गेंद पर नाबाद 68 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। अब्दुल समद ने 12 गेंद पर 16 और मिचेल मार्श ने 12 गेंद पर 14 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने नाबाद 2 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 1 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने 1-1 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में एनरिख नॉर्खिया की जगह मणिमारन सिद्धार्थ को मौका मिला। दिग्वेश राठी में टीम में हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में लियाम लिविंगस्टोन और हर्षल पटेल को मौका मिला।
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मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच, पंत ने चौके से दिलाई लखनऊ को जीत; नितिश-क्लासेन के अर्धशतक पर फिरा पानी
लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ने 50 गेंद पर नाबाद 68 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। अब्दुल समद ने 12 गेंद पर 16 और मिचेल मार्श ने 12 गेंद पर 14 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने नाबाद 2 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 1 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने 1-1 विकेट लिए।
लखनऊ ने सनराइजर्स को 5 विकेट स हराया
लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। ऋषभ पंत ने जयदेव उनादकट की पहली दो गेंदों पर चौका जड़कर मैच टाई किया। फिर पांचवीं गेंद पर चौका जड़कर मैच खत्म किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। पंत 50 गेंद पर 68 रन बनाकर नाबाद रहे।
लखनऊ को जीत के लिए 6 गेंद पर 9 रन चाहिए
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 148 रन बनाए। जीत के लिए 6 गेंद पर 9 रन चाहिए। ऋषभ पंत 45 गेंद पर 56 रन बनाकर क्रीज पर। मुकुल चौधरी 2 रन बनाकर क्रीज पर।
अब्दुल समद को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा
अब्दुल समद को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 18 रन बनाए। ऋषभ पंत 49 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17.4 ओवर में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। जीत के लिए 14 गेंद पर 18 रन चाहिए।
ऋषभ पंत अर्धशतक के करीब
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बनाए। जीत के लिए 18 गेंद पर 19 रन चाहिए। ऋषभ पंत 48 गेंद पर 34 रन बनाकर क्रीज पर। अब्दुल समद 16 रन बनाकर क्रीज पर।
लखनऊ को जीत के लिए 30 गेंद पर 43 रन चाहिए
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बनाए। जीत के लिए 30 गेंद पर 43 रन चाहिए। ऋषभ पंत 32 गेंद पर 34 रन बनाकर क्रीज पर। अब्दुल समद 6 रन बनाकर क्रीज पर।
निकोलस पूरन रन आउट
निकोलस पूरन रन आउट हुए। लखनऊ सुपर जायंटस ने 13.1 ओवर में 4 विकेट पर 105 रन बनाए। जीत के लिए 41 गेंद पर 42 रन चाहिए। ऋषभ पंत 31 रन बनाकर क्रीज पर। अब्दुल समद नए बल्लेबाज हैं।
आयुष बडोनी को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा
आयुष बडोनी को हर्ष दुबे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 12 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12.1 ओवर में 3 विकेट पर 102 रन बनाए। जीत के लिए 47 गेंद पर 55 रन चाहिए। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर। निकोलस पूरन क्रीज पर।
ऋषभ पंत की धीमी बल्लेबाजी
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में 2 विकेट के 79 रन बनाए। जीत के लिए 54 गेंद पर 68 रन चाहिए। आयुष बडोनी 8 और ऋषभ पंत 21 रन बनाकर क्रीज पर।
एडेन मार्करम अर्धशतक से चूके
एडेन मार्करम अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 27 गेंद पर 45 रन बनाए। ऋषभ पंत 17 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स 9.2 ओवर में 2 विकेट पर 77 रन बनाए। जीत के लिए 64 गेंद पर 80 रन चाहिए।
लखनऊ को जीत के लिए 66 गेंद पर 81 रन चाहिए
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 ओवर में 1 विकेट के 76 रन बनाए। जीत के लिए 66 गेंद पर 81 रन चाहिए। एडेन मार्करम 45 और ऋषभ पंत 16 रन बनाकर क्रीज पर।
एडेन मार्करम अर्धशतक के करीब
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 ओवर में 1 विकेट के 67 रन बनाए। जीत के लिए 72 गेंद पर 91 रन चाहिए। एडेन मार्करम 45 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर क्रीज पर।
पावरप्ले में अर्धशतक
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 ओवर में 1 विकेट के 53 रन बनाए। जीत के लिए 84 गेंद पर 104 रन चाहिए। एडेन मार्करम 37 और ऋषभ पंत 2 रन बनाकर क्रीज पर।
मिचेल मार्श को ईशान मलिंगा ने पवेलियन भेजा
मिचेल मार्श को ईशान मलिंगा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 रन बनाए। ऋषभ पंत नए बल्लेबाज हैं। एडेन मार्कराम 23 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4.4 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बनाए। जीत के लिए 92 गेंद पर 120 रन चाहिए।
मार्कराम-मार्श क्रीज पर
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 ओवर में बगैर विकेट के 24 रन बनाए। जीत के लिए 132 रन चाहिए। एडेन मार्करम 16 और मिचेल मार्श 8 रन बनाकर क्रीज पर।
लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू
लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। मिचेल मार्श और एडेन मार्कराम क्रीज पर। दोनों ने 1-1 रन से खाता खोला। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हर्ष दुबे ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर में 2 रन बने। जीत के लिए 155 रन चाहिए।
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सनराइजर्स ने लखनऊ को दिया 157 का लक्ष्य
सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल रन आउट हुए। उन्होंने 4 रन बनाए। अनिकेत वर्मा 2 रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए।
प्रिंस यादव ने शिवांग कुमार को पवेलियन भेजा
प्रिंस यादव ने शिवांग कुमार को पवेलियन भेजा। उन्होंने 5 रन बनाए। हर्षल पटेल नए बल्लेबाज हैं। अनिकेत वर्मा 2 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 19.3 ओवर में 8 विकेट पर 151 रन बनाए।
आवेश खान ने दो गेंद पर दो विकेट झटके
आवेश खान ने हेनरिक क्लासेन को पवेलियन भेजा। उन्होंने 62 रन बनाए। अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे आउट हुए। अनिकेत वर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.2 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन बनाए।
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नितीश कुमार रेड्डी को मणिमारन सिद्धार्थ ने पवेलियन भेजा
नितीश कुमार रेड्डी को मणिमारन सिद्धार्थ ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 33 गेंद पर 56 रन बनाए। अनिकेत वर्मा नए बल्लेबाज हैं। हेनरिक क्लासेन 61 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाए।
क्लासेन-नितीश के अर्धशतक
सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन 54 और नितीश कुमार रेड्डी 56 रन बनाकर क्रीज पर। 59 गेंद पर 108 रन की साझेदारी।
हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी की तूफानी बल्लेबाजी
हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने तूफानी बल्लेबाजी की है। दोनों ने 47 गेंद पर 88 रन जोड़े। हेनरिक क्लासेन 29 गेंद पर 42 और नितीश कुमार रेड्डी 27 गेंद पर 48 रन बनाकर क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बनाए।
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क्लासेन-नितीश ने हेदराबाद को संभाला
सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 73 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन 21 ओर नितीश कुमार रेड्डी 29 रन बनकर क्रीज पर। 35 गेंद पर 37 रनों की साझेदारी।