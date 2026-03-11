IPL 2026 Schedule Announcement LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल बुधवार (11 मार्च) को जारी होगा। फिलहाल पहले फेज का ही शेड्यूल होगा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव के कारण फिलहाल सिर्फ 20 दिन का शेड्यूल जारी हो सकता है। दूसरे फेज में बाकी का शेड्यूल जारी होगा। आईपीएल के 19वें सत्र की शुरुआत 28 मार्च से होगी। यह अबतक का सबसे बड़ा सीजन हो सकता है। 74 की जगह 84 मैच हो सकते हैं। आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

