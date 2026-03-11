IPL 2026 Schedule Announcement LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल बुधवार (11 मार्च) को जारी होगा। फिलहाल पहले फेज का ही शेड्यूल होगा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव के कारण फिलहाल सिर्फ 20 दिन का शेड्यूल जारी हो सकता है। दूसरे फेज में बाकी का शेड्यूल जारी होगा। आईपीएल के 19वें सत्र की शुरुआत 28 मार्च से होगी। यह अबतक का सबसे बड़ा सीजन हो सकता है। 74 की जगह 84 मैच हो सकते हैं। आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
आरसीबी जीती थी पिछला आईपीएल
आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। उसने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया था। आरसीबी का यह पहला खिताब था।
आईपीएल 2026 शेड्यूल लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आईपीएल 2026 के शेड्यूल का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
आईपीएल 2026 शेड्यूल कब आएगा
आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान बुधवार (11 मार्च) को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।
आईपीएल 2026 में कितने मैच होंगे
आईपीएल 2026 अबतक का सबसे बड़ा सीजन हो सकता है। 74 की जगह 84 मैच हो सकते हैं।
कब शुरू होगा आईपीएल 2026
आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी। इसका ऐलान पहले ही हो चुका है।
दो फेज में जारी होगा शेड्यूल
पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में चुनाव के कारण पहले चरण में केवल 20 दिन के शेड्यूल का ऐलान होगा। बाकी के शेड्यूल का ऐलान दूसरे चरण में होगा।
नमस्ते! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल बुधवार को जारी होगा। शेड्यूल और खेल जगत से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।