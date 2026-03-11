Go to Live Updates

IPL 2026 Schedule Announcement LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल बुधवार (11 मार्च) को जारी होगा। फिलहाल पहले फेज का ही शेड्यूल होगा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव के कारण फिलहाल सिर्फ 20 दिन का शेड्यूल जारी हो सकता है। दूसरे फेज में बाकी का शेड्यूल जारी होगा। आईपीएल के 19वें सत्र की शुरुआत 28 मार्च से होगी। यह अबतक का सबसे बड़ा सीजन हो सकता है। 74 की जगह 84 मैच हो सकते हैं। आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

17:18 (IST) 11 Mar 2026

आरसीबी जीती थी पिछला आईपीएल

आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। उसने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया था। आरसीबी का यह पहला खिताब था।

17:14 (IST) 11 Mar 2026

आईपीएल 2026 शेड्यूल लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

आईपीएल 2026 के शेड्यूल का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

17:14 (IST) 11 Mar 2026

आईपीएल 2026 शेड्यूल कब आएगा

आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान बुधवार (11 मार्च) को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

17:13 (IST) 11 Mar 2026

आईपीएल 2026 में कितने मैच होंगे

आईपीएल 2026 अबतक का सबसे बड़ा सीजन हो सकता है। 74 की जगह 84 मैच हो सकते हैं।

17:13 (IST) 11 Mar 2026

कब शुरू होगा आईपीएल 2026

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी। इसका ऐलान पहले ही हो चुका है।

17:12 (IST) 11 Mar 2026

दो फेज में जारी होगा शेड्यूल

पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में चुनाव के कारण पहले चरण में केवल 20 दिन के शेड्यूल का ऐलान होगा। बाकी के शेड्यूल का ऐलान दूसरे चरण में होगा।

17:12 (IST) 11 Mar 2026

