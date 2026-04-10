IPL 2026 RR vs RCB 16th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीमें आईपीएल 2026 में अब तक अजेय हैं। राजस्थान रॉयल्स के अभी तीन मैच में 6 अंक हैं। आईपीएल 2026 की अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दो मैच में चार अंक हैं। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है।

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड 2 हेड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मामूली बढ़त हासिल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं। इनमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबले अपने नाम किये हैं। आईपीएल 2023 से अब तक दोनों टीमों के बीच हुए छह मुकाबलों में से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चार मैच जीते हैं।

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच और गुवाहाटी की मौसम रिपोर्ट

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच एकदम सही है। गेंद का उछाल भी एक जैसा है और यह स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत अच्छी है। यह वही पिच है जिस पर मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 11 ओवर के मैच में 150 रन ठोक दिए थे। बल्लेबाजों के लिए मंत्र लगभग वही रहेगा- पैर आगे बढ़ाओ और बिना किसी डर के गेंद पर जोरदार शॉट लगाओ।

मौसम का पूर्वानुमान भी काफी बेहतर लग रहा है। मैच के समय बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, दिन में पहले हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन अगर मैच के दौरान अलग-अलग समय पर आसमान में बादल छाए रहें, तो हैरान न हों।

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 12

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मामूली बढ़त हासिल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं। इनमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबले अपने नाम किये हैं। आईपीएल 2023 से अब तक दोनों टीमों के बीच हुए छह मुकाबलों में से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चार मैच जीते हैं।

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 16 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

राजस्थान रॉयल्स के खेमे में किसी भी खिलाड़ी के चोटिल होने की खबर नहीं है। रवि बिश्नोई ने विराट कोहली और फिल साल्ट को काफी हद तक रोकने में सफलता पाई है। पूर्व में टिम डेविड को भी परेशान किया है। उम्मीद है कि अगर ओपनर्स लंबे समय तक टिके रहते हैं तो यह लेग-स्पिनर पावरप्ले में अहम भूमिका निभा सकता है। डेथ ओवर्स में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को रोकने के लिए उन्हें गेंद सौंपी जा सकती है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैंप में किसी भी खिलाड़ी के चोटिल होने की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, गुरुवार नौ अप्रैल को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा न लेने का फैसला किया। जोश हेजलवुड के लौटने की तारीख भी अभी पता नहीं है। आईपीएल 2022 से अब तक यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के अलावा राजस्थान रॉयल्स के किसी भी बल्लेबाज ने IPL में स्पिन के खिलाफ 135 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए हैं। क्रुणाल पंड्या और सुयश शर्मा बीच के ओवरों में जरूरी दबाव बना सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स की संभावित XII: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित XII: फ़िल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफ़र्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफ़ी, सुयश शर्मा।

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुकाबला: IPL 2026 का 16वां मैच, राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

IPL 2026 का 16वां मैच, राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की तारीख: 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार)

10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) टॉस का समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समय: शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) मैदान: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी।

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी। सीधा प्रसारण: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा।

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा। लाइव स्ट्रीमिंग: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े प्रमुख आंकड़े

आईपीएल 2025 से पावरप्ले में किसी भी बल्लेबाज का सबसे अच्छा स्ट्राइक-रेट वैभव सूर्यवंशी का है। इस चरण में उनका स्ट्राइक-रेट 227.35 है। यह दूसरे सबसे अच्छे स्ट्राइक-रेट प्रियांश आर्या के 180.46 से कहीं ज्यादा है।

का है। इस चरण में उनका स्ट्राइक-रेट 227.35 है। यह दूसरे सबसे अच्छे स्ट्राइक-रेट प्रियांश आर्या के 180.46 से कहीं ज्यादा है। इस सीज़न में रवि बिश्नोई के सात में से छह विकेट गुगली से आए हैं। जब वह ‘रॉन्ग-अन’ गेंद डालते हैं, तो वह अपनी तेज और लेग-ब्रेक की तुलना में लगभग आधी दर से रन देते हैं।

T20 में भुवनेश्वर कुमार ने यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल को जो 85 गेंदें डाली हैं। उनमें भुवनेश्वर ने इनमें से किसी को भी आउट नहीं किया है और 161 रन दिए हैं।

इस मैच में IPL 2025 के बाद से डेथ-ओवर्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आमने-सामने होंगे।

आईपीएल में 17वें से 20वें ओवर के बीच टिम डेविड के 19 छक्कों से ज्यादा छक्के किसी ने नहीं लगाए हैं।

ध्रुव जुरेल ने 13 छक्के लगाए हैं, लेकिन उसके बाद से उनकी भूमिका बदल गई। वह निचले-मध्य क्रम से राजस्थान रॉयल्स के नंबर 3 बल्लेबाज बन गए हैं।

IPL 2025 की शुरुआत से अब तक RCB ने अपने 10 में से 9 मैच बाहर खेले हैं और जीते हैं। उन्हें एकमात्र हार सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ लखनऊ में मिली थी।

यह मुकाबला ‘होम’ मैच के तौर पर खेला गया था, जिसे पिछले साल मई में बेमौसम तूफान की वजह से बेंगलुरु से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था।

संदीप शर्मा का विराट कोहली के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। संदीप शर्मा ने 18 पारियों में विराट कोहली को सात बार आउट किया है।

विराट कोहली ने संदीप शर्मा के खिलाफ 132 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 रहा है।

शुक्रवार 10 अप्रैल को इस बात की पूरी संभावना है कि पावरप्ले में इन दोनों के बीच फिर नई गेंद से मुकाबला देखने को मिलेगा।

इस सीजन में पावरप्ले के दौरान यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी अब तक आउट नहीं हुए हैं (मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके पिछले मैच में पावरप्ले को घटाकर 3.2 ओवर का कर दिया गया था)। इस दौरान उन्होंने 74, 69 और 59 रन बनाए हैं।

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फुल स्क्वॉड

राजस्थान रॉयल्स की टीम: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, बृजेश शर्मा, रवि सिंह, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, क्वेना मफाका, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, मंगेश यादव, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल।

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगले तीन मुकाबले

राजस्थान रॉयल्स

13 अप्रैल: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद

बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद 19 अप्रैल: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता

बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता 22 अप्रैल: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

12 अप्रैल: बनाम मुंबई इंडियंस, मुंबई

बनाम मुंबई इंडियंस, मुंबई 15 अप्रैल: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, बेंगलुरु

बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, बेंगलुरु 18 अप्रैल: बनाम दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु

मुकुल चौधरी के पिता का सपना पूरा: IPL नीलामी में बेस प्राइस से 760% ज्यादा में बिके, दिलचस्प है पेसर से कीपर बनने का सफर

राजस्थान के झुंझुनू में मुकुल पले-बढ़े हैं, जहां क्रिकेट की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पिता दलीप कुमार चौधरी हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा खेल में करियर बनाए, लेकिन राह काफी मुश्किल थी। पैसे की तंगी थी और मौका मिलना भी आसान नहीं था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



