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IPL 2026 RCB vs LSG Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 23 वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच में 3 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 मैच में 22 जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। आरसीबी ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के 18 रनों से हराया था। लखनऊ को गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया था।

Live Updates
18:15 (IST) 15 Apr 2026

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावि प्लेइंग 11(इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम, जैकब डफी/जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा।

18:05 (IST) 15 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे/एनरिक नॉर्खिया, मोहम्मद शमी, आवेश खान/मोहसिन खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव/मयंक यादव।

18:05 (IST) 15 Apr 2026

मोहसीन-मयंक खेल सकते हैं

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज मोहसीन खान और मयंक यादव दिख सकते हैं। दोनों फिट हैं।

17:55 (IST) 15 Apr 2026

जोश हेजलवुड के खेलने पर संशय

जोश हेजलवुड के खेलने पर संशय है। वह अबतक एक मैच ही खेले हैं और लखनऊ के खिलाफ मैच से उन्होंने अभ्यास भी नहीं किया।

17:49 (IST) 15 Apr 2026

'खिलाड़ी डरते हैं, नहीं जाना चाहते', मुनाफ पटेल ने लगाए NCA में ठीक से काम न होने का आरोप

भारत के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने एनसीए (अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि फिजियो और ट्रेनर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ...पूरी जानकारी
17:45 (IST) 15 Apr 2026

क्या विराट कोहली खेलेंगे

विराट कोहली पैर में दिक्कत के कारण मुंबई इंडियंस के खिलाफ फील्डिंग नहीं करने उतरे थे। अभ्यास सत्र के दौरान वह सहज दिखे। हालांकि, उनके बाएं पैर में पट्टी बंधी थी। उन्होंने 45 मिनट बल्लेबाजी का अभ्यास किया। वह खेलते दिख सकते हैं।

17:35 (IST) 15 Apr 2026

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड

फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह, मंगेश यादव, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, नुवान तुषारा, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

17:31 (IST) 15 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, शाहबाज अहमद, मयंक यादव, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एनरिक नॉर्खिया, जोश इंग्लिस, हिम्मत सिंह, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

17:30 (IST) 15 Apr 2026

लखनऊ हारी

लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया था। वह अबतक दो मैच हार चुकी है।

17:30 (IST) 15 Apr 2026

आरसीबी पिछला मैच जीती

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के 18 रनों से हराया था। वह अबतक सिर्फ एक मैच ही हारी है।

17:29 (IST) 15 Apr 2026

लखनऊ आठवें नंबर पर

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 मैच में 22 जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में आठवें नंबर पर है।

17:29 (IST) 15 Apr 2026

आरसीबी तीसरे नंबर पर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच में 3 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है।

17:28 (IST) 15 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी खबरों के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहे।