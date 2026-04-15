IPL 2026 RCB vs LSG Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 23 वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच में 3 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 मैच में 22 जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। आरसीबी ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के 18 रनों से हराया था। लखनऊ को गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया था।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावि प्लेइंग 11(इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम, जैकब डफी/जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा।
लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे/एनरिक नॉर्खिया, मोहम्मद शमी, आवेश खान/मोहसिन खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव/मयंक यादव।
मोहसीन-मयंक खेल सकते हैं
लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज मोहसीन खान और मयंक यादव दिख सकते हैं। दोनों फिट हैं।
जोश हेजलवुड के खेलने पर संशय
जोश हेजलवुड के खेलने पर संशय है। वह अबतक एक मैच ही खेले हैं और लखनऊ के खिलाफ मैच से उन्होंने अभ्यास भी नहीं किया।
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क्या विराट कोहली खेलेंगे
विराट कोहली पैर में दिक्कत के कारण मुंबई इंडियंस के खिलाफ फील्डिंग नहीं करने उतरे थे। अभ्यास सत्र के दौरान वह सहज दिखे। हालांकि, उनके बाएं पैर में पट्टी बंधी थी। उन्होंने 45 मिनट बल्लेबाजी का अभ्यास किया। वह खेलते दिख सकते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड
फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह, मंगेश यादव, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, नुवान तुषारा, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड
एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, शाहबाज अहमद, मयंक यादव, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एनरिक नॉर्खिया, जोश इंग्लिस, हिम्मत सिंह, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।
लखनऊ हारी
लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया था। वह अबतक दो मैच हार चुकी है।
आरसीबी पिछला मैच जीती
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के 18 रनों से हराया था। वह अबतक सिर्फ एक मैच ही हारी है।
लखनऊ आठवें नंबर पर
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 मैच में 22 जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में आठवें नंबर पर है।
आरसीबी तीसरे नंबर पर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच में 3 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी खबरों के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहे।