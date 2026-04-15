IPL 2026 RCB vs LSG Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 23 वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच में 3 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 मैच में 22 जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। आरसीबी ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के 18 रनों से हराया था। लखनऊ को गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया था।

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