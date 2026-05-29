GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 LIVE Score: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में शाम 7.30 बजे से होगा। राजस्थान और गुजरात के पास अब फाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका है। गुजरात को पहले क्वालिफायर में आरसीबी ने हरा दिया था जबकि राजस्थान ने एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को बुरी तरह से परास्त किया था। राजस्थान ने जिस तरह का खेल एलिमिनेटर में दिखाया था खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की बैटिंग की थी उससे गुजरात के खेमे में हलचल तो जरूर होगी। वहीं इस मैच में गुजरात के शीर्ष क्रम को विशेष जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे दोनों टीमें दमदार हैं और ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस मैच पर बारिश का साया है। टॉस होने से आधे घंटे पहले शाम 6.30 बजे से 11.30 बजे तक बारिश की संभावना है। अगर ये मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ को अंकतालिका में दूसरे स्थान पर होने की वजह से गुजरात फाइनल में पहुंच जाएगी।
Indian Premier League, 2026
Gujarat Titans
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Qualifier 2 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
राजस्थान की संभावित प्लेइंग 11
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, बृजेश शर्मा, सुशांत मिश्रा/तुषार देशपांडे/रवि बिश्नोई।
गुजरात की संभावित प्लेइंग 11
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान/साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
मैच पर बारिश का साया
न्यू चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो शाम 6.30 बजे से रात 11.30 बजे तक 40 प्रतिशत बारिश की संभावना है। आईपीएल 2026 प्लेइंग कंडीशन की बात करें तो मैच पूरा कराने के लिए 120 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी अगर मैच शाम 7.30 बजे के बजाय रात 9.30 बजे भी शुरू होता है तो ओवर नहीं कटेंगे। इसके अलावा ओवरों की कटौती कम से कम करने के लिए टाइम आउट, पारी खत्म होने के बाद के ब्रेक को भी छोटा किया जा सकता है। मैच का नतीजा निकलने के लिए जरूरी है कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना जरूरी है।
मैच नहीं होने की स्थिति में गुजरात पहुंचेगी फाइनल में
अगर मैच के दौरान लगातार बारिश होती रहती है और मैच धुल जाता है तो गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। मैच के लिए अतिरिक्त समय तो आवंटित है, लेकिन रिजर्व डे नहीं है।
चंडीगढ़ में मैच के दौरान बारिश की संभावना
न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस मैच पर बारिश का साया है। टॉस होने से आधे घंटे पहले शाम 6.30 बजे से 11.30 बजे तक बारिश की संभावना है।
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GT vs RR LIVE Update: जोस बटलर भी हैं खतरनाक
गुजरात के लिए तीसरे नंबर पर खेल रहे जोस बटलर भी बेहद खतरनाक हैं और उन्होंने 15 मैचों में 498 रन बनाए हैं। जोस का बल्ला अगर चल गया तो वो राजस्थान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
GT vs RR LIVE Update: शुभमन गिल का भी चल रहा है बल्ला
गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का भी बल्ला जमकर चल रहा है। गिल अपनी टीम के लिए अच्छी कप्तानी के साथ-साथ अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। गिल ने अब तक 14 मैचों में 618 रन बनाए हैं।
GT vs RR Today Match: साई नहीं हैं किसी से कम
वैभव तो इस सीजन में खूब रन बना रहे हैं, लेकिन बात अगर गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन की हो तो वो भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं। साई के बल्ले से अब तक 15 मैचों में 652 रन निकले हैं। साई इस वक्त सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन उन्हीं के नाम पर दर्ज है।
GT vs RR Today Match: राजस्थान के अन्य खिलाड़ियों को भी लेनी होगी जिम्मेदारी
वैभव तो शानदार प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों की बात करें तो उनकी टीम के अन्य बल्लेबाजों को भी और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है खास तौर पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस सीजन में उस तरह से नहीं चला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यशस्वी की बड़ी पारी का सबसे इंतजार है।
GT vs RR Today Match: ऑरेंज कैप है वैभव के नाम
इस सीजन में एलिमिनेटर मैच तक अगर ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो वो इस वक्त वैभव के नाम पर दर्ज है। वैभव ने अब तक खेले 15 मैचों में एक शतक की मदद से 680 रन बनाए हैं।
GT vs RR Today Match: वैभव को रोकना होगा मुश्किल
वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग की थी वो कमाल का था। वैभव खुद को साबित करना चाहते हैं और वो एक बार फिर से इस अहम मुकाबले में पूरी कोशिश करेंगे कि वो जमकर रन बनाएं। वैभव का बल्ला चल गया तो गुजरात के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है।
GT vs RR Today Match: गुजरात के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे वैभव
गुजरात के लिए इस मैच में सबसे बड़ी चुनौती वैभव होंगे जिन्होंने एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद के खिलाफ गजब की पारी खेलकर मैच को लगभग एकतरफा बना दिया था। गुजरात के गेंदबाज अगर वैभव को जल्दी आउट कर देते हैं तो इस टीम के लिए संभावनाएं बढ़ जाएगी।
GT vs RR Today Match: गुजरात की गेंदबाजी मजबूत
गुजरात की गेंदबाजी काफी मजबूत है जिसमें मोहम्मह सिराज, कगिसो रबाडा जैसे बॉलर हैं, लेकिन आरसीबी के खिलाफ सिराज काफी महंगे साबित हुए थे। इस टीम के गेंदबाजों को संभलकर खेलना होगा और इनके लिए वैभव सबसे बड़ी चुनौती होंगे जो गजब की फॉर्म में हैं।
GT vs RR Today Match: गुजरात की सबसे बड़ी कमजोरी
गुजरात टीम की सबसे बड़ी कमजोरी इस टीम की शीर्ष तीन पर निर्भरता है। आरसीबी के खिलाफ इस टीम के तीनों शीर्ष बैटर नहीं चले थे और इसका खमियाजा टीम को भुगतना पड़ा था। राजस्थान के खिलाफ गिल, बटलर और साई को जिम्मेदारी लेनी होगी।
GT vs RR Today Match: गुजरात को पहले क्वालिफायर में मिली थी हार
गुजरात की टीम को पहले क्वालिफायर मैच में हार मिली थी। आरसीबी ने इस टीम को एकतरफा अंदाज में हराया था और फाइनल में पहुंची थी।
GT vs RR Today Match: राजस्थान को मनोबल सातवें आसमान पर
राजस्थान की टीम ने जिस तरह से एलिमिनेटर मुकाबले में बेहद मजबूत टीम हैदराबाद को हराया था और फिर दूसरे क्वालिफायर में पहुंची थी उससे इस टीम का मनोबल सातवें आसमान पर है। गुजरात के लिए इस टीम को रोकना आसान तो नहीं होने वाला है।
GT vs RR Today Match: राजस्थान की टीम
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, शुभम दुबे, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, शिमरोन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा सेन, युद्धवीर सिंह चरक, इमानजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर।
GT vs RR Today Match: गुजरात टाइटंस की टीम
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, इशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुतार, अरशद खान, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा।
GT vs RR Today Match: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स
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