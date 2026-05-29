GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 LIVE Score: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में शाम 7.30 बजे से होगा। राजस्थान और गुजरात के पास अब फाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका है। गुजरात को पहले क्वालिफायर में आरसीबी ने हरा दिया था जबकि राजस्थान ने एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को बुरी तरह से परास्त किया था। राजस्थान ने जिस तरह का खेल एलिमिनेटर में दिखाया था खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की बैटिंग की थी उससे गुजरात के खेमे में हलचल तो जरूर होगी। वहीं इस मैच में गुजरात के शीर्ष क्रम को विशेष जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे दोनों टीमें दमदार हैं और ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस मैच पर बारिश का साया है। टॉस होने से आधे घंटे पहले शाम 6.30 बजे से 11.30 बजे तक बारिश की संभावना है। अगर ये मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ को अंकतालिका में दूसरे स्थान पर होने की वजह से गुजरात फाइनल में पहुंच जाएगी।

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Qualifier 2 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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