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RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 LIVE Score: आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस के साथ धर्मशाला में शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच में रजत पाटीदार और शुभमन गिल की टीमें किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेंगे जिससे कि वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएं। इस वक्त दोनों टीमें गजब का क्रिकेट खेल रही हैं और मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। हालांकि गुजरात की बैटिंग आरसीबी के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आ रही है तो वहीं आरसीबी गेंदबाजी के मामले में गुजरात से थोड़ी पीछे है। हालांकि इस मैच से पहले बारिश की संभावना शाम 6 बजे तक है, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होगी ऐसे में पूरा मैच खेला जा सकता है। धर्मशाला में साफ तौर पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और दोनों टीमों के बीच बड़ा फर्क सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाज ही लाएंगे।

Indian Premier League, 2026

Royal Challengers Bengaluru 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Qualifier 1 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:17 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: क्वालिफायर 1 में जीतने वाली टीम 12 बार बनी है चैंपियन

आईपीएल इतिहास में अब तक क्वालिफायर 1 में जीत हासिल करने वाली टीम 12 बार चैंपियन बनी है जबकि पिछले 8 सीजन से लगातार क्वालिफायर वन में जीतने वाली टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।

17:16 (IST) 26 May 2026

IPL प्लेऑफ में आरसीबी के टॉप-5 बल्लेबाज: कोहली शीर्ष पर, लेकिन औसत-स्ट्राइक रेट चिंता का विषय

आरसीबी के लिए प्लेऑफ में विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने आरसीबी के लिए प्लेऑफ में शतक लगाया है। ...और पढ़ें
17:15 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: गुजरात के सभी खिलाड़ी उपलब्ध

गुजरात खेले से किसी तरह की इंजरी को कोई खबर नहीं है ऐसे में टीम के सभी खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध हैं। गुजरात शायद ही कोई बदलाव इस मैच के लिए करे।

17:14 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: कोहली के साथ कौन करेगा आरसीबी के लिए ओपन

गुजरात के खिलाफ इस अहम मुकाबले में कोहली के साथ कौन ओपन करेगा ये अहम होगा। साल्ट ठीक हैं, लेकिन उन्हें सीधे मैदान पर अहम मुकाबले में उतारना क्या उचित होगा। वहीं वेंकेटश अय्यर लय में हैं और वो टीम के लिए रन भी बना रहे हैं। जैकब बेथेल टीम से बाहर हो चुके हैं।

17:13 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: फिल साल्ट की हुई वापसी

आरसीबी के ओपनर फिल साल्ट अब पूरी तरह से ठीक हैं और वो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो इस मैच में खेलेंगे या नहीं इस पर संदेह है क्योंकि उनकी मैदान पर लगभग एक महीने के बाद वापसी होगी। अब वो ओपन करते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी।

17:11 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी बनाम गुजरात हेड-टू-हेड

आईपीएल में आरसीबी और गुजरात के बीच अब तक 4-4 मैच खेले गए हैं जिसमें से आरसीबी को 4 मैचों में जबकि गुजरात को भी 4 मैचों में ही जीत मिली है यानी यहां पर दोनों टीमें बराबरी पर हैं।

17:10 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी के पास लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका

आरसीबी की टीम ने पिछले साल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था और इस टीम के पास एक बार फिर से लगातार दूसरी बार विजेता बनने का मौका है। इसके लिए उसे पहले गुजरात को हराना होगा और फाइनल में पहुंचने के बाद वहां भी जीत दर्ज करनी होगी।

17:09 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: लीग स्टेज में दोनों टीमों ने जीते थे एक-एक मैच

लीग स्टेज में आरसीबी और गुजरात के बीच दो मैच खेले गए थे। एक मैच में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से हराया था जबकि दूसरे मैच में गुजरात ने पलटवार करते हुए आरसीबी पर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी।

17:09 (IST) 26 May 2026

वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंद पर बनाए 53 रन, 8 छक्के और 1 चौके से मचाया तहलका; केविन पीटरसन ने शेयर किया VIDEO

15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के दौरान लगातार सुर्खियों में हैं। आईपीएल प्लेऑफ से पहले वह एक अन्य मैच खेलते दिखे जहां उन्होंने 10 गेंद में ही ताबड़तोड़ पचासा ठोका, जिसमें 8 छक्के और एक चौका शामिल था। ...अधिक जानकारी
17:07 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: जीतने वाली टीम पहुंचेगी फाइनल में

आरसीबी और गुजरात के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी जबकि इस मैच मेंं हारने वाली टीम के पास एक और मौका होगा। वो एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी।

17:06 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: अंकतालिका में पहले नंबर पर ही थी आरसीबी

आरसीबी का प्रदर्शन भी लीग स्टेज में शानदार रहा था और 18 अंक के अलावा शानदार रेन रेट की वजह से ये टीम टॉप पर रही। रजत की कप्तानी में आरसीबी ने 14 लीग मैचों में से 9 मैच जीते थे जबकि 5 मैचों में उसे हार मिली थी।

17:05 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रही थी गुजरात

गुजरात की टीम का प्रदर्शन लीग स्टेज में शानदार रहा था और ये टीम अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रही थी। इस टीम ने 14 में से 9 मैच जीते थे और 5 मैच गंवाए थे। इस टीम के 18 अंक थे, लेकिन आरसीबी से रन रेट में पिछड़ जाने की वजह से टीम दूसरे स्थान पर रही।

17:04 (IST) 26 May 2026
RCB vs GT Today Match: आरसीबी की टीम

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, फिल साल्ट, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, रिचर्ड ग्लीसन, जैकब डफी।

17:03 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: गुजरात की टीम

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुतार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन।

17:03 (IST) 26 May 2026

RCB vs GT Today Match: आरसीबी का सामना गुजरात के साथ

नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आरसीबी का सामना गुजरात के साथ होगा। इस मैच से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं।