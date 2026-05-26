RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 LIVE Score: आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस के साथ धर्मशाला में शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच में रजत पाटीदार और शुभमन गिल की टीमें किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेंगे जिससे कि वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएं। इस वक्त दोनों टीमें गजब का क्रिकेट खेल रही हैं और मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। हालांकि गुजरात की बैटिंग आरसीबी के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आ रही है तो वहीं आरसीबी गेंदबाजी के मामले में गुजरात से थोड़ी पीछे है। हालांकि इस मैच से पहले बारिश की संभावना शाम 6 बजे तक है, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होगी ऐसे में पूरा मैच खेला जा सकता है। धर्मशाला में साफ तौर पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और दोनों टीमों के बीच बड़ा फर्क सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाज ही लाएंगे।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Qualifier 1 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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