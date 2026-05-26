RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 LIVE Score: आईपीएल 2026 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस के साथ धर्मशाला में शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच में रजत पाटीदार और शुभमन गिल की टीमें किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेंगे जिससे कि वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएं। इस वक्त दोनों टीमें गजब का क्रिकेट खेल रही हैं और मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। हालांकि गुजरात की बैटिंग आरसीबी के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आ रही है तो वहीं आरसीबी गेंदबाजी के मामले में गुजरात से थोड़ी पीछे है। हालांकि इस मैच से पहले बारिश की संभावना शाम 6 बजे तक है, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होगी ऐसे में पूरा मैच खेला जा सकता है। धर्मशाला में साफ तौर पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और दोनों टीमों के बीच बड़ा फर्क सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाज ही लाएंगे।
Indian Premier League, 2026
Royal Challengers Bengaluru
Gujarat Titans
Match Yet To Begin ( Day – Qualifier 1 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
RCB vs GT Today Match: क्वालिफायर 1 में जीतने वाली टीम 12 बार बनी है चैंपियन
आईपीएल इतिहास में अब तक क्वालिफायर 1 में जीत हासिल करने वाली टीम 12 बार चैंपियन बनी है जबकि पिछले 8 सीजन से लगातार क्वालिफायर वन में जीतने वाली टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।
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RCB vs GT Today Match: गुजरात के सभी खिलाड़ी उपलब्ध
गुजरात खेले से किसी तरह की इंजरी को कोई खबर नहीं है ऐसे में टीम के सभी खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध हैं। गुजरात शायद ही कोई बदलाव इस मैच के लिए करे।
RCB vs GT Today Match: कोहली के साथ कौन करेगा आरसीबी के लिए ओपन
गुजरात के खिलाफ इस अहम मुकाबले में कोहली के साथ कौन ओपन करेगा ये अहम होगा। साल्ट ठीक हैं, लेकिन उन्हें सीधे मैदान पर अहम मुकाबले में उतारना क्या उचित होगा। वहीं वेंकेटश अय्यर लय में हैं और वो टीम के लिए रन भी बना रहे हैं। जैकब बेथेल टीम से बाहर हो चुके हैं।
RCB vs GT Today Match: फिल साल्ट की हुई वापसी
आरसीबी के ओपनर फिल साल्ट अब पूरी तरह से ठीक हैं और वो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो इस मैच में खेलेंगे या नहीं इस पर संदेह है क्योंकि उनकी मैदान पर लगभग एक महीने के बाद वापसी होगी। अब वो ओपन करते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी।
RCB vs GT Today Match: आरसीबी बनाम गुजरात हेड-टू-हेड
आईपीएल में आरसीबी और गुजरात के बीच अब तक 4-4 मैच खेले गए हैं जिसमें से आरसीबी को 4 मैचों में जबकि गुजरात को भी 4 मैचों में ही जीत मिली है यानी यहां पर दोनों टीमें बराबरी पर हैं।
RCB vs GT Today Match: आरसीबी के पास लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका
आरसीबी की टीम ने पिछले साल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था और इस टीम के पास एक बार फिर से लगातार दूसरी बार विजेता बनने का मौका है। इसके लिए उसे पहले गुजरात को हराना होगा और फाइनल में पहुंचने के बाद वहां भी जीत दर्ज करनी होगी।
RCB vs GT Today Match: लीग स्टेज में दोनों टीमों ने जीते थे एक-एक मैच
लीग स्टेज में आरसीबी और गुजरात के बीच दो मैच खेले गए थे। एक मैच में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से हराया था जबकि दूसरे मैच में गुजरात ने पलटवार करते हुए आरसीबी पर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी।
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RCB vs GT Today Match: जीतने वाली टीम पहुंचेगी फाइनल में
आरसीबी और गुजरात के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी जबकि इस मैच मेंं हारने वाली टीम के पास एक और मौका होगा। वो एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी।
RCB vs GT Today Match: अंकतालिका में पहले नंबर पर ही थी आरसीबी
आरसीबी का प्रदर्शन भी लीग स्टेज में शानदार रहा था और 18 अंक के अलावा शानदार रेन रेट की वजह से ये टीम टॉप पर रही। रजत की कप्तानी में आरसीबी ने 14 लीग मैचों में से 9 मैच जीते थे जबकि 5 मैचों में उसे हार मिली थी।
RCB vs GT Today Match: अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रही थी गुजरात
गुजरात की टीम का प्रदर्शन लीग स्टेज में शानदार रहा था और ये टीम अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रही थी। इस टीम ने 14 में से 9 मैच जीते थे और 5 मैच गंवाए थे। इस टीम के 18 अंक थे, लेकिन आरसीबी से रन रेट में पिछड़ जाने की वजह से टीम दूसरे स्थान पर रही।
जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, फिल साल्ट, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, रिचर्ड ग्लीसन, जैकब डफी।
RCB vs GT Today Match: गुजरात की टीम
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुतार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन।
RCB vs GT Today Match: आरसीबी का सामना गुजरात के साथ
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