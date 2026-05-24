IPL Playoffs Qualify Chances 2026 LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के लीग स्टेज में 2 मैच बाकी हैं और प्लेऑफ में एक जगह खाली है। रविवार (24 मई) को दो मैच हैं और दोनों प्लेऑफ की रेस की लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेंगी कि राजस्थान रॉयल्स यह मैच न जीते। अगर राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को हराया तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। राजस्थान के 14 अंक हैं। वह 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच डेडरबर हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स हार गई तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच से तय होगा कि पंजाब किंग्स और केकेआर में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। पंजाब के 15 और कोलकाता के 13 अंक हैं। कोलकाता जीती तो बेहतर रनरेट वाली टीम आगे बढ़ जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। आरसीबी और गुजरात के बीच पहला क्वालिफायर होगा। एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से रविवार को क्वालिफाई करने वाली टीम भिड़ेगी।
पंजाब चौथे पर
पंजाब किंग्स के 15, राजस्थान रॉयल्स के 14 और कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 अंक हैं। तीनों टीमों के बीच प्लेऑफ की जंग है।
आरसीबी,गुजरात और सनराइजर्स के 18-18 अंक
आईपीएल 2026 में 68 मैच के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शीर्ष पर है। गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे पर है। तीनों के 14-14 मैच में 18-18 अंक हैं। रनरेट के कारण आरसीबी शीर्ष पर है।
पंजाब किंग्स प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है
पंजाब किंग्स के 15 अंक हैं। उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स को मुंहई इंडियंस हरा दे। कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स हरा दे।
राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है
राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस को हराना होगा। हारने पर सफर समाप्त होगा।
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आरसीबी, गुजरात और सनराइजर्स ने प्लेऑफ में बनाई जगह
आरसीबी और गुजरात के बीच पहला क्वालिफायर होगा। एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से रविवार को क्वालिफाई करने वाली टीम भिड़ेगी।
पंजाब के 15 और कोलकाता के 13 अंक हैं। राजस्थान हारी और कोलकाता जीती तो बेहतर रनरेट वाली टीम आगे बढ़ जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु,गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गई हैं।
राजस्थान रॉयल्स हारी तो क्या होगा
राजस्थान रॉयल्स हार गई तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच से तय होगा कि पंजाब किंग्स और केकेआर में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी।
अगर राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को हराया तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। राजस्थान के 14 अंक हैं। वह 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच डेडरबर हो जाएगा।
आईपीएल 2026 लीग स्टेज के आखिरी दो मैच
पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेंगी कि राजस्थान रॉयल्स यह मैच न जीते। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लीग स्टेज में 2 मैच बाकी हैं और प्लेऑफ में एक जगह खाली है। रविवार (24 मई) को दो मैच हैं और दोनों प्लेऑफ की रेस की लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्लेऑफ रेस के अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।
कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है
कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जरूरी है राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस हराए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को हराना होगा। पंजाब किंग्स के बराबर 15 अंक होंगे। पंजाब से आगे निकलने के लिए 200 रन बनाने पर 77 रन से जीत दर्ज करनी होगी। 200 के लक्ष्य के 12.1 या उससे कम ओवर में हासिल करना होगा। केकेआर 12.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करने पर प्लेऑफ में पहुंच सकती है। बशर्ते उसे मैच टाई होने के बाद छक्का लगाना होगा।