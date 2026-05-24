IPL Playoffs Qualify Chances 2026 LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के लीग स्टेज में 2 मैच बाकी हैं और प्लेऑफ में एक जगह खाली है। रविवार (24 मई) को दो मैच हैं और दोनों प्लेऑफ की रेस की लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेंगी कि राजस्थान रॉयल्स यह मैच न जीते। अगर राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को हराया तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। राजस्थान के 14 अंक हैं। वह 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच डेडरबर हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स हार गई तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच से तय होगा कि पंजाब किंग्स और केकेआर में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। पंजाब के 15 और कोलकाता के 13 अंक हैं। कोलकाता जीती तो बेहतर रनरेट वाली टीम आगे बढ़ जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। आरसीबी और गुजरात के बीच पहला क्वालिफायर होगा। एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से रविवार को क्वालिफाई करने वाली टीम भिड़ेगी।

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