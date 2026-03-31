Go to Live Updates

IPL 2026 PBKS vs GT Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)का चौथा मैच मंगलवार (31 मार्च) को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले दो सालों में दो टीमों को फाइनल तक पहुंचाया। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 2020 सीजन से आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस (GT) को नॉकआउट तक पहुंचाया था।

Indian Premier League, 2026

Punjab Kings 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Match 4 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:50 (IST) 31 Mar 2026

चहल के सामने गिल और साई

गुजरात टाइटंस के ओपनर का पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के खिलाफ रिकॉर्ड विपरीत है। गिल ने चहल के खिलाफ सिर्फ 122 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और तीन बार आउट हुए हैं, जबकि साई सुदर्शन ने उनके खिलाफ 17 गेंदों पर बिना आउट हुए 40 रन बनाए हैं।

17:44 (IST) 31 Mar 2026

ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मंगलवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जान विलियम लैंगफोर्ड की असमय मौत पर दुख जताया। लैंगफोर्ड लीग के 2026 संस्करण के लिए आईपीएल 2026 के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उनकी परिवार को मदद का भरोसा दिया। 76 साल के लैंगफोर्ड सोमवार सुबह साउथ मुंबई के एक होटल में अपने कमरे में बेहोश मिले। इसके बाद होटल मैनेजमेंट उन्हें हॉस्पिटल ले गया। एक अधिकारी ने बताया कि वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

17:34 (IST) 31 Mar 2026

IPL 2026: 'माही भाई से बात नहीं हुई', राजस्थान-चेन्नई मैच से क्यों धोनी से बात नहीं कर पाए जडेजा

आईपीएल 2026 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स की जीत में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके। ...अधिक जानकारी
17:34 (IST) 31 Mar 2026

कैसा रहेगा मौसम

एक्यूवेदर ऐप के अनुसार दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेलसियस रहने की उम्मीद है और शाम को इसके 16 डिग्री तक गिरने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट के कारण ओस भूमिका निभा सकती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीमें पहले गेंदबाजी चुन सकती है।

17:24 (IST) 31 Mar 2026

खूब रन देखने को मिल सकते हैं

यह मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच नंबर 4 पर खेला जाएगा। इस पिच पर पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्या के शतक की बदौलत 219 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई ने 201 रन बनाए थे।

17:07 (IST) 31 Mar 2026

गुजरात टाइटंस के शीर्ष-20 स्कोरर: शुभमन गिल नंबर-1, हार्दिक पंड्या और पूर्व भारतीय टेस्ट विकेटकीपर टॉप-5 में शामिल

गुजरात टाइटंस के शीर्ष 10 स्कोरर की सूची में शुभमन गिल नंबर-1 पर कायम हैं, जबकि हार्दिक पंड्या और ऋद्धिमान साहा भी टॉप-5 में जगह बनाए हुए हैं। ...यहां पढ़ें
17:06 (IST) 31 Mar 2026

प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य पर निगाहें

प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 532 रन जोड़े थे। यह एक सीजन में किसी अनकैप्ड ओपनिंग जोड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन थे। दोनों बल्लेबाजों ने 160 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 450 से ज़्यादा रन बनाए।

16:56 (IST) 31 Mar 2026

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11

प्रियांश आर्य,प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर),कूपर कोनोली,श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस,नेहल वढेरा, शशांक सिंह,मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट/बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाख।

16:50 (IST) 31 Mar 2026

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11

शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर/कगिसो रबाडा, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा/अरशद खान।

16:41 (IST) 31 Mar 2026

गिल-साई की जोड़ी पर निगाहें

शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में 912 रन जोड़े थे। तीसरी बार किसी जोड़ी ने एक आईपीएल सीजन में 900 या उससे ज्यादा रन जोड़े थे। गिल ने 650 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। दोनों बैट्समैन ने 155 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में पहुंचाया।

16:38 (IST) 31 Mar 2026

पंजाब किंग्स

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन द्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसेन, विजयकुमार वैशाख, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहाल वढेरा, हरप्रीत बरार, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

16:37 (IST) 31 Mar 2026

गुजरात टाइटंस

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, एम शाहरुख खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, वाशिंगटन सुंदर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बरार, निशांत सिंधु, अशोक शर्मा।

16:37 (IST) 31 Mar 2026

अशोक शर्मा कर सकते हैं डेब्यू

राशिद खान और वाशिंगटन सुंदर का खेलना तय है। गुजरात टाइटंस आर साई किशोर की जगह चौथे तेजे गेंदबाज को चुन सकता है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ की तेज गेंदबाजों के मुफीद होती है। अशोक शर्मा और अरशद खान में से एक को मौका मिल सकता है।

16:36 (IST) 31 Mar 2026

कूपर कोनोली का खेलना तय

कूपर कोनोली पंजाब किंग्स के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, जबकि मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसेन का खेलना तय है। चौथा विदेशी स्लॉट अजमतुल्लाह उमरजई, बेन ड्वारशुइस या जेवियर बार्टलेट में से किसी एक को मिलेगा।

16:36 (IST) 31 Mar 2026

शुभमन गिल का प्रदर्शन

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 155.87 के औसत से 650 रन बनाए थे।

16:35 (IST) 31 Mar 2026

श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए।

16:35 (IST) 31 Mar 2026

श्रेयस अय्यर बनाम शुभमन गिल

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले दो सालों में दो टीमों को फाइनल तक पहुंचाया। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 2020 सीजन से आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस (GT) को नॉकआउट तक पहुंचाया था।

16:34 (IST) 31 Mar 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।