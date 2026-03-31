IPL 2026 PBKS vs GT Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)का चौथा मैच मंगलवार (31 मार्च) को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले दो सालों में दो टीमों को फाइनल तक पहुंचाया। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 2020 सीजन से आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस (GT) को नॉकआउट तक पहुंचाया था।

Indian Premier League, 2026 Punjab Kings

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 4 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates