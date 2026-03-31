IPL 2026 PBKS vs GT Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)का चौथा मैच मंगलवार (31 मार्च) को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले दो सालों में दो टीमों को फाइनल तक पहुंचाया। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 2020 सीजन से आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस (GT) को नॉकआउट तक पहुंचाया था।
Indian Premier League, 2026
Punjab Kings
Gujarat Titans
Match Yet To Begin ( Day – Match 4 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
चहल के सामने गिल और साई
गुजरात टाइटंस के ओपनर का पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के खिलाफ रिकॉर्ड विपरीत है। गिल ने चहल के खिलाफ सिर्फ 122 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और तीन बार आउट हुए हैं, जबकि साई सुदर्शन ने उनके खिलाफ 17 गेंदों पर बिना आउट हुए 40 रन बनाए हैं।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत
आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मंगलवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जान विलियम लैंगफोर्ड की असमय मौत पर दुख जताया। लैंगफोर्ड लीग के 2026 संस्करण के लिए आईपीएल 2026 के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उनकी परिवार को मदद का भरोसा दिया। 76 साल के लैंगफोर्ड सोमवार सुबह साउथ मुंबई के एक होटल में अपने कमरे में बेहोश मिले। इसके बाद होटल मैनेजमेंट उन्हें हॉस्पिटल ले गया। एक अधिकारी ने बताया कि वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
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कैसा रहेगा मौसम
एक्यूवेदर ऐप के अनुसार दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेलसियस रहने की उम्मीद है और शाम को इसके 16 डिग्री तक गिरने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट के कारण ओस भूमिका निभा सकती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीमें पहले गेंदबाजी चुन सकती है।
खूब रन देखने को मिल सकते हैं
यह मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच नंबर 4 पर खेला जाएगा। इस पिच पर पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्या के शतक की बदौलत 219 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई ने 201 रन बनाए थे।
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प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य पर निगाहें
प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 532 रन जोड़े थे। यह एक सीजन में किसी अनकैप्ड ओपनिंग जोड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन थे। दोनों बल्लेबाजों ने 160 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 450 से ज़्यादा रन बनाए।
पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11
प्रियांश आर्य,प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर),कूपर कोनोली,श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस,नेहल वढेरा, शशांक सिंह,मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट/बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाख।
गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर/कगिसो रबाडा, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा/अरशद खान।
गिल-साई की जोड़ी पर निगाहें
शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में 912 रन जोड़े थे। तीसरी बार किसी जोड़ी ने एक आईपीएल सीजन में 900 या उससे ज्यादा रन जोड़े थे। गिल ने 650 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। दोनों बैट्समैन ने 155 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में पहुंचाया।
पंजाब किंग्स
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन द्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसेन, विजयकुमार वैशाख, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहाल वढेरा, हरप्रीत बरार, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
गुजरात टाइटंस
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, एम शाहरुख खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, वाशिंगटन सुंदर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बरार, निशांत सिंधु, अशोक शर्मा।
अशोक शर्मा कर सकते हैं डेब्यू
राशिद खान और वाशिंगटन सुंदर का खेलना तय है। गुजरात टाइटंस आर साई किशोर की जगह चौथे तेजे गेंदबाज को चुन सकता है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ की तेज गेंदबाजों के मुफीद होती है। अशोक शर्मा और अरशद खान में से एक को मौका मिल सकता है।
कूपर कोनोली का खेलना तय
कूपर कोनोली पंजाब किंग्स के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, जबकि मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसेन का खेलना तय है। चौथा विदेशी स्लॉट अजमतुल्लाह उमरजई, बेन ड्वारशुइस या जेवियर बार्टलेट में से किसी एक को मिलेगा।
शुभमन गिल का प्रदर्शन
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 155.87 के औसत से 650 रन बनाए थे।
श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए।
श्रेयस अय्यर बनाम शुभमन गिल
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले दो सालों में दो टीमों को फाइनल तक पहुंचाया। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 2020 सीजन से आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस (GT) को नॉकआउट तक पहुंचाया था।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।