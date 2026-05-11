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PBKS vs DC Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपटिल्स के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में होगा। इस मैच में पंजाब कि निगाहें दिल्ली को हराकर अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंचने की होगी तो वहीं दिल्ली अगर इस मैच में हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। पंजाब के अभी 10 मैचों में 13 अंक हैं और ये टीम चौथे स्थान पर है जबकि दिल्ली के 11 मैचों में 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर है।

Indian Premier League, 2026

Punjab Kings 

vs

Delhi Capitals  

Match Yet To Begin ( Day – Match 55 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:34 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC LIVE Update: केएल राहुल ने दिल्ली के लिए बनाए सबसे ज्यादा रन

इस सीजन में अब तक दिल्ली के सबसे सफल बैटर केएल राहुल रहे हैं जिन्होंने अब तक खेले 11 मैचों में 468 रन बनाए हैं। दिल्ली की बैटिंग अब तक राहुल के इर्द-गिर्द ही रही है।

17:26 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC LIVE Update: दिल्ली भी हार चुकी है 2 मैच

पंजाब के खिलाफ मैच से पहले दिल्ली भी 2 मैच गंवा चुकी है। दिल्ली भी हार की हैट्रिक से बचने की कोशिश करेगी। हालांकि धर्मशाला में दोनों टीमों की कड़ी परीक्षा होगी।

17:21 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC Today Match: पंजाब के पास नंबर 1 बनने का मौका

पंजाब की टीम के अभी 13 अंक हैं और अगर वो दिल्ली को हरा देती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे और ये टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर आ जाएगी। पंजाब के पास अभी मौका है को वो अंकतालिका में टॉप पर पहुंच जाए।

17:20 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC Today Match: पंजाब के प्रदर्शन में भी गिरावट

पंजाब ने इस सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, लेकिन दिल्ली से मैच से ठीक पहले इस टीम को पिछले 3 मैचों में लगातार हार मिली है। दिल्ली की टीम लगातार चौथी हार से बचना चाहेगी साथ ही वापसी की पूरी कोशिश करेगी जिससे कि वो अंकतालिका में मजबूत स्थिति में आ पाए।

17:17 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC Today Match: दिल्ली का खराब प्रदर्शन

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन काफी खराब है। 11 लीग मैचों में से इस टीम को सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली है जबकि 7 मैचों में इस टीम को हार मिली है। इस टीम के 8 अंक हैं और ये अंकतालिका में 8वें नंबर पर है।

17:16 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC Today Match: दिल्ली पर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा

दिल्ली पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब किंग्स से हारते ही ये टीम इस सीजन में प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो जाएगी। अगर अक्षर की टीम जीत जाती है तो उसकी उम्मीदें कायम रहेगी।

17:15 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC Today Match: दिल्ली का टीम

पथुम निसांका, केएल राहुल (डब्ल्यू), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, करुण नायर, टी नटराजन, अभिषेक पोरेल, डेविड मिलर, दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, औकिब नबी डार, त्रिपुरा विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी।

17:14 (IST) 11 May 2026
PBKS vs DC Today Match: पंजाब की टीम

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, विजयकुमार वैशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, मुशीर खान, जेवियर बार्टलेट, मिचेल ओवेन, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, यश ठाकुर। नेहल वढेरा, हरनूर सिंह, पाइला अविनाश, विशाल निशाद।

17:13 (IST) 11 May 2026

PBKS vs DC Today Match: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 55वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।