PBKS vs DC Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपटिल्स के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में होगा। इस मैच में पंजाब कि निगाहें दिल्ली को हराकर अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंचने की होगी तो वहीं दिल्ली अगर इस मैच में हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। पंजाब के अभी 10 मैचों में 13 अंक हैं और ये टीम चौथे स्थान पर है जबकि दिल्ली के 11 मैचों में 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर है।

Indian Premier League, 2026 Punjab Kings

vs Delhi Capitals

Match Yet To Begin ( Day – Match 55 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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