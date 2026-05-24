IPL 2026 MI vs RR 69th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। लीग स्टेज का रविवार 24 मई को अंत हो जाएगा। इस राउंड के आखिरी दो मुकाबले डबल हेडर में होंगे। दिन का पहला मैच होगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। मुंबई के पास खोने को कुछ नहीं है जबकि राजस्थान को यहां जीत प्लेऑफ का टिकट दिला सकती है और हार रेस से बाहर कर सकती है।

अगर राजस्थान रॉयल्स यह मुकाबला हारी तो 13 पारियों में 579 रन बनाकर सभी का मनोरंजन करने वाले वैभव सूर्यवंशी का यह आखिरी मुकाबला भी इस सीजन हो सकता है। यानी राजस्थान के लिए यह करो या मरो की जंग है। यह मुकाबला दोपहर का है, यानी धूप का असर दिख सकता है। मुंबई के तीनों अहम खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव इस मैच में मौजूद रहने वाले हैं। कप्तानी हार्दिक ही करेंगे।

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुकाबला: IPL 2026 का 69वां मैच, मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स

IPL 2026 का 69वां मैच, मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की तारीख: 24 मई 2026 (रविवार)

24 मई 2026 (रविवार) टॉस का समय: दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार) मैच शुरू होने का समय: दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) मैदान: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई।

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। सीधा प्रसारण: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा।

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच भारत में टीवी पर Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा। लाइव स्ट्रीमिंग: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Match 69 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

मौसम और पिच का मिजाज

मुंबई में मौसम साफ है, बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। दिन का मैच है तो धूप खिली रहेगी। पिच थोड़ी सख्त और बल्लेबाजों के मुरीद हो सकती है। उछाल अच्छा होने से बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद अच्छे से आ सकती है। यानी कुल मिलाकर रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान चेजिंग की तरफ जा सकते हैं।

कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अभी तक कुल 31 मैच हुए हैं और कांटे की टक्कर रही है। 16 मैच मुंबई जीती है और 15 मैच राजस्थान ने भी जीते हैं। वानखेड़े में भी मुंबई 5-4 से आगे है, लेकिन 2023 के बाद से राजस्थान ने चार बार मुंबई को हराया और तीन मैच ही मुंबई जीती है। इस सीजन पिछली भिड़ंत में राजस्थान ने मुंबई को 27 रन से मात दी थी।

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 12

रोहित शर्मा (इम्पैक्ट), रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, रघु शर्मा, जसप्रीत बुमराह।

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 12

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, लुहान ड्री प्रोटोरियस/रियान पराग, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, शुभमन दुबे/रविंद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा।

मुंबई और राजस्थान के फुल स्क्वाड

मुंबई इंडियंस की टीम: क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवर, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक्स, मयंक मारकंडे, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

राजस्थान रॉयल्स की टीम: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दासुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रविंद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर।

अर्जुन का सटीक निशाना: IPL 2026 में सिर्फ एक मैच खेलकर लूटी वाहवाही, पिता सचिन और बहन सारा तेंदुलकर ने किए भावुक पोस्ट

अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल 2026 में पूरा सीजन लगभग बेंच पर गुजर रहा था। अंतिम मैच में लखनऊ की प्लेइंग 11 में उन्हें मौका मिला। वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे किफायती गेंदबाज रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





