IPL 2026 MI vs KKR 2nd Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस सीजन का दूसरा मैच 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये दोनों टीमों का इस सीजन का पहला मुकाबला भी होगा।

मुंबई इंडियंस और कोलकाता के बीच होने वाले मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं साथ ही इस मैच में दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या होगी। यही नहीं इस मैच के दौरान मुंबई का मौसम कैसा रहेगा और वानखेड़े की पिच का बर्ताव कैसा रहेगा इसके बारे में जानते हैं।

मुंबई बनाम कोलकाता लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच कब खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 का मैच 29 मार्च, 2026 को खेला जाएगा।

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच किस समय शुरू होगा?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टॉस किस समय होगा?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा।

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखी जा सकती है?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

मुंबई बनाम कोलकाता मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम, पिच रिपोर्ट

मुंबई की वानखेड़े की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए शानदार माना जाता है। यहां की बाउंड्री छोटी है जिससे बल्लेबाज आसानी के साथ शॉट लगाते हैं जिससे गेंदबाजों की मुश्किल बढ़ जाती है। यहां की पिच लाल मिट्टी से बनी है और शुरुआती कुछ ओवर्स में गेंदबाजों को थीड़ी मदद मिलती है। इस मैच में ओस भी अहम भूमिका निभा सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है।

मुंबई और कोलकाता मैच के दौरान बारिश की संभावना सिर्फ एक फीसदी है यानी क्रिकेट फैंस को पूरे 40 ओवर का मैच देखनेको मिलेगा। यहां पर दिन का तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी जबकि शाम को हल्की हवा चलने की संभावना जताई जा रही है साथ ही बादलों के छाने की भी संभावना है जिसकी वजह से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगा। आईपीएल में इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के बीच 35 मैच खेले गए हैं जिसमें मुंबई को 24 जबकि केकेआर को 11 मैचों में जीत मिली है।

मुंबई और कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11

मुंबई और कोलकाता दोनों ही टीमें शानदार दिख रही है, लेकिन मुंबई के साथ अब तक मिचेल सैंटरन और विल जैक्स जैसे खिलाड़ी नहीं जुड़े हैं जिससे टीम को परेशानी हो सकती है। वहीं कोलकाता की टीम के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है और सभी खिलाड़ी मैच के लिए उपलब्ध हैं। मुंबई में जहां रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, बुमराह, हार्दिक पंड्या जैसे प्लेयर हैं तो वहीं केकेआर के पास रिंकू सिंह, रहाणे, कैमरन ग्रीन, वरुण चक्रवर्ती, टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ी हैं।

केकेआर के खिलाफ मैच के लिए मुंबई की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शेरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कॉर्बिन बॉश।

इम्पैक्ट प्लेयर- शार्दुल ठाकुर

मुंबई के खिलाफ मैच के लिए केकेआर की संभावित प्लेइंग 11

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन/टिम सीफर्ट, अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, ब्लेसिंग मुजरबानी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।

इम्पैक्ट प्लेयर- उमरान मलिक

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