IPL 2026 Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 64वें मैच में मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स के 12 मैच में 12 अंक हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैच में 8 अंक हैं। राजस्थान यह मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की राह आसान करना चाहेगी। राजस्थान को पिछले तीन मैच में लगातार हार मिली है। लखनऊ ने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं। राजस्थान ने 5 और लखनऊ ने 2 मैच जीते हैं।

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Lucknow Super Giants

Match Yet To Begin ( Day – Match 64 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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