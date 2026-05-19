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IPL 2026 Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 64वें मैच में मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स के 12 मैच में 12 अंक हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैच में 8 अंक हैं। राजस्थान यह मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की राह आसान करना चाहेगी। राजस्थान को पिछले तीन मैच में लगातार हार मिली है। लखनऊ ने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं। राजस्थान ने 5 और लखनऊ ने 2 मैच जीते हैं।

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 

vs

Lucknow Super Giants  

Match Yet To Begin ( Day – Match 64 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:24 (IST) 19 May 2026

राजस्थान रॉयल्स को पिछले तीन मैचों में मिली हार

राजस्थान रॉयल्स को पिछले तीन मैचों में दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स ने हराया है।

18:14 (IST) 19 May 2026

एडेन मार्करम नहीं खेलेंगे

एडेन मार्करम निजी वजहों से घर वापस आ गए हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी दो मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मैथ्यू ब्रीट्ज़के भी लौट गए हैं। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी दो मैचों में सिर्फ़ तीन विदेशी खिलाड़ियों के साथ जा सकती है। जॉर्ज लिंडे एक ऑप्शन हैं, लेकिन शाहबाज अहमद ने सीमित मौकों में अच्छा किया है।

18:10 (IST) 19 May 2026

IND vs AFG: ऋषभ पंत को झटके पर झटका, टेस्ट में उप-कप्तानी गई, वनडे टीम से हो गई छुट्टी

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए 19 मई 2026 को टीम इंडिया का ऐलान हुआ। ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उप-कप्तानी छीन ली गई और वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। ...अधिक जानकारी
18:04 (IST) 19 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव।

17:54 (IST) 19 May 2026

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा।

17:44 (IST) 19 May 2026

रविंद्र जडेजा खेलेंगे

राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने बताया कि रविंद्र जडेजा घुटने में चोट की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह ब्रेक चोट से उबरने के लिए दिया गया था। उनके लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है।

17:35 (IST) 19 May 2026

ऋषभ पंत का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन

ऋषभ पंत ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 13 पारियों में 40.30 के औसत और 154.40 के स्ट्राइक रेट के साथ 403 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं

17:30 (IST) 19 May 2026

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दसुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रविंद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नंद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर।

17:30 (IST) 19 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव, जोश इंग्लिस, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, हिम्मत सिंह, आयुष बदोनी, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

17:29 (IST) 19 May 2026

राजस्थान-लखनऊ हेड टू हेड

राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 7 मैच हुए हैं। राजस्थान ने 5 और लखनऊ ने 2 मैच जीते हैं।

17:28 (IST) 19 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स के 8 अंक

लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैच में 8 अंक हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हैं। लखनऊ ने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था।

17:27 (IST) 19 May 2026

राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक

राजस्थान रॉयल्स के 12 मैच में 12 अंक हैं। राजस्थान यह मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की राह आसान करना चाहेगी। राजस्थान को पिछले तीन मैच में लगातार हार मिली है।

17:27 (IST) 19 May 2026

नमस्कार!

नमस्कार!इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 64वें मैच में मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा।