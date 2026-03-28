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IPL 2026 RCB vs SRH Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का पहला मैच शनिवार (28 मार्च) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। पिछले साल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद जश्न के मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद पहली बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होगा। चिन्नास्वामी 10 महीने बाद क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा। इस मैच में इशान किशन आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे। पैट कमिंस के चोटिल होने के कारण उन्हें सनराइजर्स का कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है।

Indian Premier League, 2026

Royal Challengers Bengaluru 

vs

Sunrisers Hyderabad  

Match Yet To Begin ( Day – Match 1 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:40 (IST) 28 Mar 2026

विराट कोहली के पास शोएब मलिक से आगे निकलने का मौका

विराट कोहली को टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शोएब मलिक को पीछे छोड़ने के लिए 29 रन चाहिए। ऐसा करने पर वह लिस्ट में छठे नंबर पर आ जाएंगे।

16:37 (IST) 28 Mar 2026

काली पट्टी बांधकर मैच खेलेंगे आरसीबी के खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में पिछले साल 4 जून को हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 फैंस को श्रद्धांजलि देगी। खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान काली आर्मबैंड पहनकर मैदान पर उतरेंगे।

16:30 (IST) 28 Mar 2026

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को झटका, चोटिल हैं महेंद्र सिंह धोनी, पहले दो हफ्ते नहीं खेलेंगे

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 के पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे। उनकी पिंडली में खिंचाव की समस्या है। ...यहां पढ़ें
16:29 (IST) 28 Mar 2026

भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट दूर

भुवनेश्वर कुमार को आईपीएल में 200 विकेट लेने के लिए सिर्फ दो विकेट चाहिए। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में पहले ही दूसरे नंबर पर हैं।

16:24 (IST) 28 Mar 2026

सनराइजर्स का स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (विकेट कीपर), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, इशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडू मेंडिस, ब्रायडन कार्स, डेविड पायने, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेत्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, शिवांग कुमार।

16:24 (IST) 28 Mar 2026

आरसीबी का स्क्वाड

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

16:23 (IST) 28 Mar 2026

इशान किशन का कप्तानी डेब्यू

इशान किशन आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे। पैट कमिंस के चोटिल होने के कारण उन्हें सनराइजर्स का कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है।

16:22 (IST) 28 Mar 2026

चिन्नास्वामी स्टेडियम में 10 महीने बाद मैच

पिछले साल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद जश्न के मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद पहली बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होगा। चिन्नास्वामी 10 महीने बाद क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा।

16:22 (IST) 28 Mar 2026

चिन्नास्वामी में आरसीबी-सनराइजर्स का मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच शनिवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा।

16:22 (IST) 28 Mar 2026

नमस्कार!

नमस्कार! रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच से आईपीएल 2026 की शुरुआत होगी। मैच और खेल जगत की खबरों के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।