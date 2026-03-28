IPL 2026 RCB vs SRH Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का पहला मैच शनिवार (28 मार्च) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। पिछले साल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद जश्न के मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद पहली बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होगा। चिन्नास्वामी 10 महीने बाद क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा। इस मैच में इशान किशन आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे। पैट कमिंस के चोटिल होने के कारण उन्हें सनराइजर्स का कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Sunrisers Hyderabad

Match Yet To Begin ( Day – Match 1 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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