IPL 2026 RCB vs DC Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC)से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। आरसीबी ने 5 मैच में 4 जीत दर्ज की है। उसके 8 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। यह मैच जीतकर वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। ऐसा हुआ तो वह इस सीजन 10 अंक तक पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच में 2 जीत दर्ज की है। वह चार अंक के साथ छठे नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच जीतकर सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन फिर दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा।
Indian Premier League, 2026
Royal Challengers Bengaluru
Delhi Capitals
Match Yet To Begin ( Day – Match 26 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड/जैकब डफी, सुयश शर्मा, रसिख डार।
रजत पाटीदार का दमदार प्रदर्शन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पाटीदार ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ 221.7 और स्पिन के खिलाफ 197.1 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। तेज गेंदबाजों ने 24.6 के औसत से 27 विकेट लिए हैं। उन्होंने हर 14.3 गेंदों पर एक विकेट लिया है।
मिचेल स्टार्क की अनुपलब्धता दिल्ली के लिए दिक्कत
दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिक्कत की बात मिचेल स्टार्क की अनुपलब्धता है। स्टार्क की फिटनेस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। वह भारत आए भी नहीं हैं।
आरसीबी-डीसी हेड टू हेड
कुल मुकाबले- 32।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-20।
दिल्ली कैपिटल्स- 12।
विराट कोहली पर अपडेट
विराट कोहली बीमार होने और घुटने की परेशानी की वजह से पिछले दो मैचों में फील्डिंग नहीं कर पाए हैं। दिल्ली के खिलाफ मैच से एक दिन पहले उन्होंने पूरे बैटिंग सेशन के बाद थोड़ी फील्डिंग ड्रिल की, लेकिन आरसीबी शायद जोखिम नहीं लेना चाहेगी और उन्हें एक और मैच के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाएगी।
दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, आशुतोष शर्मा, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड
फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, सात्विक देसवाल।
दिल्ली कैपिटल्स का शानदार प्रदर्शन
दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच में 2 जीत दर्ज की है। वह चार अंक के साथ छठे नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच जीतकर सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन फिर दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 मैच में 4 जीत दर्ज की है। उसके 8 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। यह मैच जीतकर वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। वह इस सीजन 10 अंक तक पहुंचने वाली पहली टीम बनना चाहेगी।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा।