IPL 2026 RCB vs DC Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC)से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। आरसीबी ने 5 मैच में 4 जीत दर्ज की है। उसके 8 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। यह मैच जीतकर वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। ऐसा हुआ तो वह इस सीजन 10 अंक तक पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच में 2 जीत दर्ज की है। वह चार अंक के साथ छठे नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच जीतकर सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन फिर दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

Indian Premier League, 2026 Royal Challengers Bengaluru

vs Delhi Capitals

Match Yet To Begin ( Day – Match 26 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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