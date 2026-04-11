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IPL 2026 PBKS vs SRH Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। पंजाब किंग्स 3 में 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच धुलने से उसके पांच अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 3 में से 2 मैच जीती है। एक मैच हारी है। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 24 मैच हुए हैं। पंजाब ने 7 मैच जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं।

Match Ended

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 
202/4 (18.0)

vs

Royal Challengers Bengaluru  
201/8 (20.0)

Match Ended ( Day – Match 16 )
Rajasthan Royals beat Royal Challengers Bengaluru by 6 wickets

View Scorecard

Live Updates
13:00 (IST) 11 Apr 2026

न्यू चंडीगढ़ में प्रियांश-प्रभसिमरन की जोड़ी फ्लाप

प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की ओपनिंग जोड़ी का औसत न्यू चंडीगढ़ में सिर्फ 16.57 है। बाहर के मैचों में औसत 40.33 है।

12:55 (IST) 11 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद छठे नंबर पर

सनराइजर्स हैदराबाद 3 में से 2 मैच जीती है। एक मैच हारी है। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर है।

12:45 (IST) 11 Apr 2026

पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर

पंजाब किंग्स 3 में 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच धुलने से उसके पांच अंक हैं।

12:34 (IST) 11 Apr 2026

कमिंस-कार्स उपलब्ध नहीं

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस और ब्रायडन कार्स उपलब्ध नहीं हैं। कमिंस आईपीएल के अंत में उपलब्ध होंगे। कार्स के हाथ में चोट लगी है।

12:32 (IST) 11 Apr 2026

श्रेयस अय्यर के खिलाफ हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट का रिकॉर्ड शानदार

श्रेयस अय्यर के खिलाफ हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट का रिकॉर्ड शानदार है। दोनों ने श्रेयस को 3-3 बार आउट किया है।

12:31 (IST) 11 Apr 2026

पंजाब किंग्स से लॉकी फर्ग्यूसन नहीं जुड़े

पंजाब किंग्स से अभी लॉकी फर्ग्यूसन नहीं जुड़े हैं। श्रेयस अय्यर हाथ में लगी चोट से अच्छी तरह उबर गए हैं।

12:28 (IST) 11 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, सलिल अरोड़ा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा।

इम्पैक्ट प्लेयर: लियाम लिविंगस्टोन।

12:28 (IST) 11 Apr 2026

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11

प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

इम्पैक्ट प्लेयर: प्रियांश आर्य।

12:27 (IST) 11 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, इशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, डेविड पायने, शिवम मावी, जीशान अंसारी, कामिंडू मेंडिस, ब्रायडन कार्से, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार।

12:27 (IST) 11 Apr 2026

पंजाब किंग्स स्क्वाड

प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बरार, बेन ड्वारशुईस, लॉकी फर्ग्युसन, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

12:26 (IST) 11 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार!आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।