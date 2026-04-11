IPL 2026 PBKS vs SRH Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 17वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। पंजाब किंग्स 3 में 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच धुलने से उसके पांच अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 3 में से 2 मैच जीती है। एक मैच हारी है। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 24 मैच हुए हैं। पंजाब ने 7 मैच जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं।

Match Ended Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

202/4 (18.0) vs Royal Challengers Bengaluru

201/8 (20.0) Match Ended ( Day – Match 16 )

Rajasthan Royals beat Royal Challengers Bengaluru by 6 wickets View Scorecard

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