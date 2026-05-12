IPL 2026 Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस 11 मैच में 7 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के 11 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। मैच जीतने वाली टीम शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वह प्लेऑफ में जगह बनाने के काफी करीब होगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 5 मैच जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 मैच जीते हैं।

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