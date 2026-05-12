IPL 2026 Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस 11 मैच में 7 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के 11 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। मैच जीतने वाली टीम शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वह प्लेऑफ में जगह बनाने के काफी करीब होगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 5 मैच जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 मैच जीते हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, अनिकेत वर्मा, प्रफुल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, गेराल्ड कोएत्ज़ी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार।
हेनरिक क्लासेन बनाम कैगिसो रबाडा
हेनरिक क्लासेन और कैगिसो रबाडा के बीच दिलचस्प आमना-सामना हो सकता है। रबाडा ने क्लासेन को 30 गेंदों में तीन बार आउट किया है।
वाशिंगटन सुंदर होंगे अहम
सनराइजर्स के टॉप-ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ पावरप्ले में वाशिंगटन सुंदर की अहम भूमिका हो सकती है।
इशान किशन के लिए गुजरात टाइटंस के पास तीन विकल्प
इशान किशन को जेसन होल्डर,राशिद खान और वाशिंगटन सुंदर की तिकड़ी के खिलाफ तेजी से रन बनाने में हमेशा मुश्किल हुई है। उन्हें बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 5 मैच जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 मैच जीते हैं।
नंबर-1 बनने का मौका
गुजरात टाइटंस 11 मैच में 7 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के 11 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। मैच जीतने वाली टीम शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वह प्लेऑफ में जगह बनाने के काफी करीब होगी।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।