Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस 8 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 8 विकेट से जीत मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 8 मैच में 6 अंक है। उसने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का एक बार आमना-सामना हो चुका है। आरसीबी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 42 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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