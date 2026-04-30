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Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस 8 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 8 विकेट से जीत मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 8 मैच में 6 अंक है। उसने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का एक बार आमना-सामना हो चुका है। आरसीबी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

Indian Premier League, 2026

Gujarat Titans 

vs

Royal Challengers Bengaluru  

Match Yet To Begin ( Day – Match 42 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:26 (IST) 30 Apr 2026

प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो सकती है

गुजरात टाइटंस ने पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अरशद खान को मौका दिया था। अरशद महंगे साबित हुए थे। ऐसे में प्रसिद्ध की वापसी हो सकती है।

17:24 (IST) 30 Apr 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का 7 बार मुकाबला हुआ है। आरसीबी 4 मैच जीती है। गुजरात टाइंटस 3 मैच जीती है।

17:22 (IST) 30 Apr 2026

आईपीएल 2026 में दूसरी बार आरसीबी-जीटी की भिड़ंत

आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का एक बार आमना-सामना हो चुका है। आरसीबी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

17:20 (IST) 30 Apr 2026

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 8 मैच में 6 अंक है। उसने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया।

17:20 (IST) 30 Apr 2026

गुजरात टाइटंस का सफर

गुजरात टाइटंस 8 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 8 विकेट से जीत मिली थी।

17:19 (IST) 30 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।