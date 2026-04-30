Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस 8 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 8 विकेट से जीत मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 8 मैच में 6 अंक है। उसने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का एक बार आमना-सामना हो चुका है। आरसीबी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।
Indian Premier League, 2026
Gujarat Titans
Royal Challengers Bengaluru
Match Yet To Begin ( Day – Match 42 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो सकती है
गुजरात टाइटंस ने पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अरशद खान को मौका दिया था। अरशद महंगे साबित हुए थे। ऐसे में प्रसिद्ध की वापसी हो सकती है।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का 7 बार मुकाबला हुआ है। आरसीबी 4 मैच जीती है। गुजरात टाइंटस 3 मैच जीती है।
आईपीएल 2026 में दूसरी बार आरसीबी-जीटी की भिड़ंत
आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का एक बार आमना-सामना हो चुका है। आरसीबी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 8 मैच में 6 अंक है। उसने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया।
गुजरात टाइटंस का सफर
गुजरात टाइटंस 8 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 8 विकेट से जीत मिली थी।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।