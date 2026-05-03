IPL 2026 Gujarat Titans vs Punjab Kings Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (3 मई) को गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। पंजाब किंग्स 8 में से सिर्फ 1 मैच हारी है। वह 6 मैच जीतकर 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। गुजरात टाइटंस के 9 मैच में 5 जीत के साथ पांचवें नंबर पर है। दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं। पंजाब किंग्स ने 4 और गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं। अहमदबाद में पंजाब किंग्स का 2-0 का रिकॉर्ड है।

Indian Premier League, 2026 Gujarat Titans

vs Punjab Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 46 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates