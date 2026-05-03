IPL 2026 Gujarat Titans vs Punjab Kings Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (3 मई) को गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। पंजाब किंग्स 8 में से सिर्फ 1 मैच हारी है। वह 6 मैच जीतकर 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। गुजरात टाइटंस के 9 मैच में 5 जीत के साथ पांचवें नंबर पर है। दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं। पंजाब किंग्स ने 4 और गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं। अहमदबाद में पंजाब किंग्स का 2-0 का रिकॉर्ड है।
Indian Premier League, 2026
Gujarat Titans
Punjab Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 46 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
गुजरात टाइटंस स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, निशांत सिंधु, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिद्ध कृष्णा, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइज़न, रविश्रीनिवासन साई किशोर।
पंजाब किंग्स स्क्वाड
प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहाल वढेरा, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, विजयकुमार वैश्यक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बरार, मुशीर खान, यश ठाकुर, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, पायला अविनाश, विशाल निषाद, शशांक सिंह।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स ने 4 और गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं। अहमदबाद में पंजाब किंग्स का 2-0 का रिकॉर्ड है।
गुजरात टाइटंस का सफर
गुजरात टाइटंस के 9 मैच में 5 जीत के साथ पांचवें नंबर पर है। दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं।
पंजाब किंग्स का सफर
पंजाब किंग्स 8 में से सिर्फ 1 मैच हारी है। वह 6 मैच जीतकर 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रविवार को गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।