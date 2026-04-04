IPL 2026, DC vs MI: दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान पर बेहद मजबूत टीम मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। दिल्ली की जीत में समीर रिजवी की तूफानी 90 रन की पारी का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने इस इनिंग के दम पर मैच को लगभग एकतरफा कर दिया तो वहीं मुंबई की ये दूसरे मैच में पहली हार रही। दिल्ली के लिए विजयी चौका डेविड मिलर ने लगाया। समीर रिजवी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद मुंबई ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए और दिल्ली को जीत के लिए 163 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर 168 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया।

Match Ended Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

164/4 (18.1) vs Mumbai Indians

162/6 (20.0) Match Ended ( Day – Match 8 )

Delhi Capitals beat Mumbai Indians by 6 wickets View Scorecard

सूर्यकुमार यादव ने लगाया अर्धशतक

मुंबई के ओपनर रोहित शर्मा ने 35 रन जबकि रयान रिकेल्टन ने 9 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर आउट हो गए जबकि इस मैच में कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार यादव ने सबसे बड़ी 51 रन की पारी खेली। रदरफोर्ड 5 रन जबकि नमनधीर ने 28 रन की पारी खेली तो वहीं मिचेल सैंटनर 18 जबकि कार्बिन बॉश ने नाबाद 11 रन की पारी खेली। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 2 जबकि लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल, विप्रज निगम और टी नटराजन ने एक-एक विकेट लिए।

समीर रिजवी ने खेली 90 रन की पारी

दिल्ली के केएल राहुल ने एक रन बनाए जबकि पथुम निसांका ने 44 रन की पारी खेली। नितिश राणा खाता भी नहीं खोल पाए जबकि समीर रिजवी ने 51 गेंदों पर 90 रन की बेहतरीन पारी खेली। समीर ने अपनी पारी के दौरान 7 छक्के और 7 चौके भी लगाए। डेविड मिलर ने 18 गेंदों पर नाबाद 21 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर और कार्बिन बॉश को एक-एक सफलता मिली।

मुंबई के लिए तीन बदलाव

हार्दिक पंड्या के फिट नहीं होने की वजह से सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में मुंबई की कप्तानी की। मुंबई ने इस मैच के लिए तीन बदलाव किए। हार्दिक पंड्या की जगह टीम में दीपक चाहर को लाया गया जबकि बोल्ट की जगह कार्बिन बॉश को मौका दिया गया तो वहीं मिचेल सैंटनर को अल्लाह गजनफर की जगह प्लेइंग 11 में लाया गया। दिल्ली की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया।

दिल्ली की प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

मुंबई की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह।

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