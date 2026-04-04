IPL 2026, DC vs MI: दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान पर बेहद मजबूत टीम मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। दिल्ली की जीत में समीर रिजवी की तूफानी 90 रन की पारी का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने इस इनिंग के दम पर मैच को लगभग एकतरफा कर दिया तो वहीं मुंबई की ये दूसरे मैच में पहली हार रही। दिल्ली के लिए विजयी चौका डेविड मिलर ने लगाया। समीर रिजवी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद मुंबई ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए और दिल्ली को जीत के लिए 163 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर 168 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया।

Match Ended

Indian Premier League, 2026

Delhi Capitals 
164/4 (18.1)

vs

Mumbai Indians  
162/6 (20.0)

Match Ended ( Day – Match 8 )
Delhi Capitals beat Mumbai Indians by 6 wickets

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सूर्यकुमार यादव ने लगाया अर्धशतक

मुंबई के ओपनर रोहित शर्मा ने 35 रन जबकि रयान रिकेल्टन ने 9 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर आउट हो गए जबकि इस मैच में कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार यादव ने सबसे बड़ी 51 रन की पारी खेली। रदरफोर्ड 5 रन जबकि नमनधीर ने 28 रन की पारी खेली तो वहीं मिचेल सैंटनर 18 जबकि कार्बिन बॉश ने नाबाद 11 रन की पारी खेली। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 2 जबकि लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल, विप्रज निगम और टी नटराजन ने एक-एक विकेट लिए।

समीर रिजवी ने खेली 90 रन की पारी

दिल्ली के केएल राहुल ने एक रन बनाए जबकि पथुम निसांका ने 44 रन की पारी खेली। नितिश राणा खाता भी नहीं खोल पाए जबकि समीर रिजवी ने 51 गेंदों पर 90 रन की बेहतरीन पारी खेली। समीर ने अपनी पारी के दौरान 7 छक्के और 7 चौके भी लगाए। डेविड मिलर ने 18 गेंदों पर नाबाद 21 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर और कार्बिन बॉश को एक-एक सफलता मिली।

मुंबई के लिए तीन बदलाव

हार्दिक पंड्या के फिट नहीं होने की वजह से सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में मुंबई की कप्तानी की। मुंबई ने इस मैच के लिए तीन बदलाव किए। हार्दिक पंड्या की जगह टीम में दीपक चाहर को लाया गया जबकि बोल्ट की जगह कार्बिन बॉश को मौका दिया गया तो वहीं मिचेल सैंटनर को अल्लाह गजनफर की जगह प्लेइंग 11 में लाया गया। दिल्ली की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया।

दिल्ली की प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

मुंबई की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह।

Live Updates
19:35 (IST) 4 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ राशिद खान को मिली गुजरात की कप्तानी, इस वजह से मैदान पर नहीं उतरे शुभमन गिल

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में गुजरात के नियमित कप्तानी शुभमन गिल मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह टीम की कप्तानी राशिद खान को सौंपी गई। ...अधिक जानकारी
19:04 (IST) 4 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। लगातार दो जीत के बाद दिल्ली के अब 4 अंक हो गए हैं। इस मैच में दिल्ली के लिए समीर रिजवी ने तूफानी 90 रन की पारी खेलकर मैच को एकतरफा कर दिया।

18:54 (IST) 4 Apr 2026
समीर रिजवी 90 रन बनाकर आउट

समीर रिजवी ने 51 गेंदों पर 90 रन की पारी खेली और आउट हो गए। दिल्ली को जीत के लिए 22 गेंदों पर 12 रन की जरूरत है। मिलर और स्टब्स क्रीज पर हैं।

18:45 (IST) 4 Apr 2026

समीर रिजवी का तूफान

समीर रिजवी ने 48 गेंदों पर 87 रन बना लिए हैं और शतक के करीब पहुंच चुके हैं। मुंबई के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही है। दिल्ली ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं।

18:39 (IST) 4 Apr 2026

मुंबई के लिेए जीत मुश्किल

दिल्ली को जीत के लिए 36 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं और समीर रिजवी जिस तरह से खेल रहे हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मुंबई के लिए यहां से जीत मुश्किल है। दिल्ली ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं।

18:28 (IST) 4 Apr 2026

समीर रिजवी ने 31 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

समीर रिजवी ने 31 गेंदों पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। दिल्ली ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। दिल्ली को जीत के लिए 48 गेंदों पर 56 रन बनाने हैं।

18:19 (IST) 4 Apr 2026

दिल्ली का तीसरा विकेट गिरा

दिल्ली का तीसरा विकेट पथुम निसांका के रूप में गिरा जिन्होंने 30 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली। वो सैंटनर की गेंद पर कैच आउट हुए। डेविड मिलर अब 5वें नंबर पर बैटिंक के लिए आए हैं। दिल्ली ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं।

18:15 (IST) 4 Apr 2026

रोहित ने हासिल किया ऑरेंज कैप, पंजाब किंग्स के बैटर को पीछे छोड़ा; 2 मैचों में ठोक चुके हैं 64 गेंदों पर 113 रन

रोहित शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ 35 रन की पारी खेली और पंजाब किंग्स के बैटर को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। ...पूरी जानकारी
18:13 (IST) 4 Apr 2026

दिल्ली का स्कोर 50 के पार

दिल्ली कैपिटल्स ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। निसांका और रिजवी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। दिल्ली को जीत के लिए अब 66 गेंदों पर 97 रन की जरूरत है।

18:02 (IST) 4 Apr 2026

6 ओवर में बने 42 रन

दिल्ली ने पहले 6 ओवर यानी पावरप्ले में 2 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। पथुम निसांका अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने 23 गेंदों पर 38 रन बना लिए हैं। उनका साथ इस वक्त समीर रिजवी दे रहे हैं।

17:40 (IST) 4 Apr 2026
दिल्ली का दूसरा विकेट गिरा

दिल्ली का दूसरा विकेट नितिश राणा के रूप में गिरा जो खाता भी नहीं खोल पाए। दिल्ली ने 7 रन स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। समीर रिजवी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बैटिंग के लिए चौथे नंबर पर आए। दिल्ली ने 2 ओवर में 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं।

17:34 (IST) 4 Apr 2026
केएल राहुल हुए आउट

मुंबई के लिए गेंदबाजी की शुरुआत दीपक चाहर ने की और उन्होंने केएल राहुल को एक रन पर कैच आउट करवा दिया। दिल्ली का पहला विकेट गिर चुका है। दिल्ली ने पहले ओवर में एक विकेट गंवा दिया और 2 रन बने हैं।

17:16 (IST) 4 Apr 2026

मुंबई ने बनाए 162 रन

मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 163 रन का टारगेट मिला है। दिल्ली के लिए ये टारगेट मुश्किल नहीं है। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए जबकि मुंबई के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 51 रन की पारी खेली।

17:10 (IST) 4 Apr 2026

रोहित ने धोनी को छोड़ा पीछे, IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया और आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एमएस धोनी से आगे निकल गए। ...पूरी जानकारी
17:05 (IST) 4 Apr 2026
मुंबई ने गंवाया छठा विकेट

मुंबई की टीम का छठा विकेट गिरा चुका है और नमनधीर आउट हो चुके हैं। उन्होंने 21 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली और टीनटराजन का शिकार बने। 19 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बन चुके हैं।

17:02 (IST) 4 Apr 2026

दिल्ली की कसी गेंदबाजी

मुंबई के खिलाफ दिल्ली की गेंदबाजी काफी कसी हुई रही है और इस टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। मिचेल सैंटनर और नमनधीर क्रीज पर मौजूद हैं।

16:57 (IST) 4 Apr 2026

GT vs RR IPL Today Match: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स की जंग, वैभव सूर्यवंशी पर फिर होगी नजर; देखें लाइव अपडेट्स

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 9th Match Scorecard, IPL 2026, GT vs RR LIVE Score | गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स लाइव स्कोर, आईपीएल 2026 मैच स्कोरकार्ड ऑनलाइन: आईपीएल 2026 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी। ...पूरी जानकारी
16:47 (IST) 4 Apr 2026
अर्धशतक लगाकर आउट हुए सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और फिर लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हो गए। मुंबई का 5वां विकेट गिर चुका है। सूर्या ने 36 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली। 16 ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं।

16:37 (IST) 4 Apr 2026

मुंबई के 100 रन हूए पूरे

मुंबई की टीम ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी सूर्यकुमार यादव और नमनधीर मौजूद हैं। दिल्ली ने मुंबई पर लगाम लगा रखा है।

16:28 (IST) 4 Apr 2026

मुंबई का चौथा विकेट गिरा

मुंबई का चौथा विकेट रदरफोर्ड के रूप में गिर चुका है। उन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए और विप्रज निगम की गेंद पर बाउंड्री पर लपके गए। मुंबई ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं।

16:17 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score: रोहित शर्मा आउट हुए

रोहित अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पर वो आउट हो गए। उन्होंने 26 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। मुंबई का तीसरा विकेट गिर चुका है। रदरफोर्ड क्रीज पर आए हैं। 10 ओवर में 3 विकेट पर 73 रन बन चुके हैं।

16:16 (IST) 4 Apr 2026

DC vs RR Live Cricket Score: सूर्या-रोहित के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

दिल्ली के खिलाफ सूर्यकुमार और रोहित शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है। 9 ओवर में 2 विकेट पर 69 रन बन चुके हैं।

16:05 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score: मुंबई के 50 रन पूरे

मुंबई इंडियंस ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। 7वें ओवर में रोहित ने एक शानदार छक्का भी लगाया। रोहित व सूर्या रन गति को तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

16:03 (IST) 4 Apr 2026

प्रियांश आर्या ने 11 गेंद की पारी से ही जीत लिया प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की भी बराबरी

प्रियांश आर्या ने 11 गेंद पर 39 रन की तूफानी पारी खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पंजाब की जीत की नींव रखी थी। वह इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। आईपीएल इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है। साथ ही प्रियांश ने अभिषेक शर्मा के भी एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ...यहां पढ़ें
16:01 (IST) 4 Apr 2026

'चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किल होगा', लगातार दो हार के बाद सहवाग ने बताई इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी

सीएसके को आईपीएल 2026 के पहले दो मैचों में लगातार हार मिली और टीम की इन दो हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि इस टीम की सबसे बड़ी कमी क्या है। उन्होंने कहा कि अगर सीएसके ने इस कमी को दूर नहीं की तो उनके लिए मुश्किल होगा। ...और पढ़ें
16:00 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score: पावरप्ले में बने 41 रन

मुंबई ने पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में 2 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इस ओवर में रोहित शर्मा ने दो शानदार चौके भी लगाए। दोनों के बीच 19 गेंदों पर 23 रन की साझेदारी हो चुकी है।

15:57 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score:दवाब में मुंबई

मुंबई की टीम दवाब में नजर आ रही है। पहले दो विकेट जल्दी गिर जाने के बाद रोहित और सूर्यकुमार संभलकर बैटिंग कर रहे हैं। 5 ओवर में 2 विकेट पर 32 रन बन चुके हैं।

15:48 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score: तिलक वर्मा डक पर आउट

तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में दो विकेट झटके। मुंबई ने 3 ओवर में 2 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। सूर्यकुमार क्रीज पर आए हैं।

15:44 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score: मुंबई का पहला विकेट गिरा

मुंबई का पहला विकेट रयान के रूप में गिरा जिन्होंने 11 गेंदों पर 9 रन की पारी खेली। उन्हें मुकेश कुमार ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया।

15:42 (IST) 4 Apr 2026
DC vs MI Live Cricket Score: रोहित ने चौके से खोला खाता

रोहित ने दिल्ली के खिलाफ चौके से खाता खोला। मुंबई ने 2 ओवर के बाद एक विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। कोई विकेट नहीं गिरा।