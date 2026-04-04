IPL 2026, DC vs MI: दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान पर बेहद मजबूत टीम मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। दिल्ली की जीत में समीर रिजवी की तूफानी 90 रन की पारी का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने इस इनिंग के दम पर मैच को लगभग एकतरफा कर दिया तो वहीं मुंबई की ये दूसरे मैच में पहली हार रही। दिल्ली के लिए विजयी चौका डेविड मिलर ने लगाया। समीर रिजवी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद मुंबई ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए और दिल्ली को जीत के लिए 163 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर 168 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया।
Indian Premier League, 2026
Delhi Capitals
164/4 (18.1)
Mumbai Indians
162/6 (20.0)
Match Ended ( Day – Match 8 )
Delhi Capitals beat Mumbai Indians by 6 wickets
सूर्यकुमार यादव ने लगाया अर्धशतक
मुंबई के ओपनर रोहित शर्मा ने 35 रन जबकि रयान रिकेल्टन ने 9 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर आउट हो गए जबकि इस मैच में कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार यादव ने सबसे बड़ी 51 रन की पारी खेली। रदरफोर्ड 5 रन जबकि नमनधीर ने 28 रन की पारी खेली तो वहीं मिचेल सैंटनर 18 जबकि कार्बिन बॉश ने नाबाद 11 रन की पारी खेली। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 2 जबकि लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल, विप्रज निगम और टी नटराजन ने एक-एक विकेट लिए।
समीर रिजवी ने खेली 90 रन की पारी
दिल्ली के केएल राहुल ने एक रन बनाए जबकि पथुम निसांका ने 44 रन की पारी खेली। नितिश राणा खाता भी नहीं खोल पाए जबकि समीर रिजवी ने 51 गेंदों पर 90 रन की बेहतरीन पारी खेली। समीर ने अपनी पारी के दौरान 7 छक्के और 7 चौके भी लगाए। डेविड मिलर ने 18 गेंदों पर नाबाद 21 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर और कार्बिन बॉश को एक-एक सफलता मिली।
मुंबई के लिए तीन बदलाव
हार्दिक पंड्या के फिट नहीं होने की वजह से सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में मुंबई की कप्तानी की। मुंबई ने इस मैच के लिए तीन बदलाव किए। हार्दिक पंड्या की जगह टीम में दीपक चाहर को लाया गया जबकि बोल्ट की जगह कार्बिन बॉश को मौका दिया गया तो वहीं मिचेल सैंटनर को अल्लाह गजनफर की जगह प्लेइंग 11 में लाया गया। दिल्ली की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया।
दिल्ली की प्लेइंग 11
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।
मुंबई की प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह।
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दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया
दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। लगातार दो जीत के बाद दिल्ली के अब 4 अंक हो गए हैं। इस मैच में दिल्ली के लिए समीर रिजवी ने तूफानी 90 रन की पारी खेलकर मैच को एकतरफा कर दिया।
समीर रिजवी ने 51 गेंदों पर 90 रन की पारी खेली और आउट हो गए। दिल्ली को जीत के लिए 22 गेंदों पर 12 रन की जरूरत है। मिलर और स्टब्स क्रीज पर हैं।
समीर रिजवी का तूफान
समीर रिजवी ने 48 गेंदों पर 87 रन बना लिए हैं और शतक के करीब पहुंच चुके हैं। मुंबई के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही है। दिल्ली ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं।
मुंबई के लिेए जीत मुश्किल
दिल्ली को जीत के लिए 36 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं और समीर रिजवी जिस तरह से खेल रहे हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मुंबई के लिए यहां से जीत मुश्किल है। दिल्ली ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं।
समीर रिजवी ने 31 गेंदों पर लगाया अर्धशतक
समीर रिजवी ने 31 गेंदों पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। दिल्ली ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। दिल्ली को जीत के लिए 48 गेंदों पर 56 रन बनाने हैं।
दिल्ली का तीसरा विकेट गिरा
दिल्ली का तीसरा विकेट पथुम निसांका के रूप में गिरा जिन्होंने 30 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली। वो सैंटनर की गेंद पर कैच आउट हुए। डेविड मिलर अब 5वें नंबर पर बैटिंक के लिए आए हैं। दिल्ली ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं।
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दिल्ली का स्कोर 50 के पार
दिल्ली कैपिटल्स ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। निसांका और रिजवी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। दिल्ली को जीत के लिए अब 66 गेंदों पर 97 रन की जरूरत है।
6 ओवर में बने 42 रन
दिल्ली ने पहले 6 ओवर यानी पावरप्ले में 2 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। पथुम निसांका अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने 23 गेंदों पर 38 रन बना लिए हैं। उनका साथ इस वक्त समीर रिजवी दे रहे हैं।
दिल्ली का दूसरा विकेट नितिश राणा के रूप में गिरा जो खाता भी नहीं खोल पाए। दिल्ली ने 7 रन स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। समीर रिजवी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बैटिंग के लिए चौथे नंबर पर आए। दिल्ली ने 2 ओवर में 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं।
मुंबई के लिए गेंदबाजी की शुरुआत दीपक चाहर ने की और उन्होंने केएल राहुल को एक रन पर कैच आउट करवा दिया। दिल्ली का पहला विकेट गिर चुका है। दिल्ली ने पहले ओवर में एक विकेट गंवा दिया और 2 रन बने हैं।
मुंबई ने बनाए 162 रन
मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 163 रन का टारगेट मिला है। दिल्ली के लिए ये टारगेट मुश्किल नहीं है। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए जबकि मुंबई के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 51 रन की पारी खेली।
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मुंबई की टीम का छठा विकेट गिरा चुका है और नमनधीर आउट हो चुके हैं। उन्होंने 21 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली और टीनटराजन का शिकार बने। 19 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बन चुके हैं।
दिल्ली की कसी गेंदबाजी
मुंबई के खिलाफ दिल्ली की गेंदबाजी काफी कसी हुई रही है और इस टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। मिचेल सैंटनर और नमनधीर क्रीज पर मौजूद हैं।
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सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और फिर लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हो गए। मुंबई का 5वां विकेट गिर चुका है। सूर्या ने 36 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली। 16 ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं।
मुंबई के 100 रन हूए पूरे
मुंबई की टीम ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी सूर्यकुमार यादव और नमनधीर मौजूद हैं। दिल्ली ने मुंबई पर लगाम लगा रखा है।
मुंबई का चौथा विकेट गिरा
मुंबई का चौथा विकेट रदरफोर्ड के रूप में गिर चुका है। उन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए और विप्रज निगम की गेंद पर बाउंड्री पर लपके गए। मुंबई ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं।
रोहित अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पर वो आउट हो गए। उन्होंने 26 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। मुंबई का तीसरा विकेट गिर चुका है। रदरफोर्ड क्रीज पर आए हैं। 10 ओवर में 3 विकेट पर 73 रन बन चुके हैं।
DC vs RR Live Cricket Score: सूर्या-रोहित के बीच अर्धशतकीय साझेदारी
दिल्ली के खिलाफ सूर्यकुमार और रोहित शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है। 9 ओवर में 2 विकेट पर 69 रन बन चुके हैं।
मुंबई इंडियंस ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। 7वें ओवर में रोहित ने एक शानदार छक्का भी लगाया। रोहित व सूर्या रन गति को तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
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मुंबई ने पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में 2 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इस ओवर में रोहित शर्मा ने दो शानदार चौके भी लगाए। दोनों के बीच 19 गेंदों पर 23 रन की साझेदारी हो चुकी है।
मुंबई की टीम दवाब में नजर आ रही है। पहले दो विकेट जल्दी गिर जाने के बाद रोहित और सूर्यकुमार संभलकर बैटिंग कर रहे हैं। 5 ओवर में 2 विकेट पर 32 रन बन चुके हैं।
तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में दो विकेट झटके। मुंबई ने 3 ओवर में 2 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। सूर्यकुमार क्रीज पर आए हैं।
मुंबई का पहला विकेट रयान के रूप में गिरा जिन्होंने 11 गेंदों पर 9 रन की पारी खेली। उन्हें मुकेश कुमार ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया।
रोहित ने दिल्ली के खिलाफ चौके से खाता खोला। मुंबई ने 2 ओवर के बाद एक विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। कोई विकेट नहीं गिरा।