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IPL 2026 DC vs GT Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 14 वें मैच में बुधवार (8 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच खेले हैं और अबतक अजेय है। वह 4 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस को इस सीजन अभी जीत का इंतजार है। वह पहले दोनों मैच हारी है। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। शुभमन गिल पिछले मैच में चोट के कारण नहीं खेले थे। इस मैच में वह खेलते दिखेंगे।

Indian Premier League, 2026

Delhi Capitals 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Match 14 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
18:00 (IST) 8 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स-गुजरात टाइटंस हेड टू हेड

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच 7 मैच हुए हैं। गुजरात टाइटंस ने 4 मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 3 मैच जीत हैं।

17:50 (IST) 8 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स में बदलाव की संभावना नहीं

डेविड मिलर को सोमवार को ट्रेनिंग के दौरान चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन माना जा रहा है कि वह ठीक हैं। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल ने संकेत दिए कि प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं होंगे।

17:40 (IST) 8 Apr 2026

समीर रिजवी का शानदार प्रदर्शन

दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 90 रनों की पारी खेलने के बाद रिजवी लगातार तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। वह लगातार तीन मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले 7वें खिलाड़ी बने। अगर वह इस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं तो इतिहास रच देंगे।

17:37 (IST) 8 Apr 2026

‘‘वैभव सूर्यवंशी किस्मत का धनी है, यह लड़का 20 साल खेलेगा’’, इरफान पठान का बड़ा बयान

वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी के बाद इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। ...यहां पढ़ें
17:30 (IST) 8 Apr 2026

केएल राहुल बनाम मोहम्मद सिराज

केएल राहुल ने अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक रन बनाया है, लेकिन जब वह ओपनिंग करने आएंगे तो मोहम्मद सिराज का सामना करने के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने सिराज के खिलाफ 9 पारियों में 79 गेंदों पर 170.88 के स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए हैं। वह सिर्फ एक बार सिराज की गेंद पर आउट हुए हैं। रबाडा ने 12 पारियों में 22.66 के औसत से तीन बार राहुल को आउट किया है।

17:20 (IST) 8 Apr 2026

खूब रन बनेगा

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर पांच पर मैच खेला जाएगा। इस पिच पर आईपीएल 2024 और 2025 में रात में चार मैच हुए हैं। इन मैचों में रन रेट 10.11 था। डेथ ओवर में रन रेट 12.67 तक पहुंच जाता है।

17:10 (IST) 8 Apr 2026

गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

17:01 (IST) 8 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

16:59 (IST) 8 Apr 2026

जोस बटलर का अरुण जेटली स्टेडियम में शानदार रिकॉर्ड

जोस बटलर का आईपीएल में अरुण जेटली स्टेडियम में औसत 59.5 है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके 510 रनों में से 357 रन इसी मैदान पर आए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 170.81 है।

16:58 (IST) 8 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप

दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी आईपीएल 2025 के बाद से 16 पारियों में सिर्फ एक बार पावरप्ले के बाद तक टिक पाई है।

16:55 (IST) 8 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी दार, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, काइल जेमिसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।

16:55 (IST) 8 Apr 2026

गुजरात टाइटंस स्क्वाड

साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव, शुभमन गिल, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, इशांत शर्मा।

16:51 (IST) 8 Apr 2026

शुभमन गिल की वापसी तय

शुभमन गिल पिछले मैच में मांसपेशियां में खिंचाव के कारण नहीं खेले थे। इस मैच में वह खेलते दिखेंगे। गिल की वापसी पर कुमार कुशाग्र बाहर बैठ सकते हैं।

16:51 (IST) 8 Apr 2026

DC vs GT: कगिसो रबाडा की छुट्टी, जेसन होल्डर इन: इरफान पठान ने DC के खिलाफ मैच के लिए GT की अपनी प्लेइंग XI चुनी

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच से पहले इरफान पठान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़ा फैसला लेते हुए कुमार कुशाग्र पर भरोसा जताया है, जबकि कगिसो रबाडा को टीम से बाहर रखा है। ...अधिक जानकारी
16:50 (IST) 8 Apr 2026

गुजरात टाइटंस को जीत का इंतजार

गुजरात टाइटंस को इस सीजन अभी जीत का इंतजार है। वह पहले दोनों मैच हारी है। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है।

16:50 (IST) 8 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स अबतक अजेय

दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच खेले हैं और अबतक अजेय है। वह 4 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है।

16:49 (IST) 8 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।