IPL 2026 DC vs GT Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 14 वें मैच में बुधवार (8 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच खेले हैं और अबतक अजेय है। वह 4 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस को इस सीजन अभी जीत का इंतजार है। वह पहले दोनों मैच हारी है। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। शुभमन गिल पिछले मैच में चोट के कारण नहीं खेले थे। इस मैच में वह खेलते दिखेंगे।

Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 14 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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