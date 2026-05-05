Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 48वें मैच में मंगलवार (5 मई) को दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिल्ली कैपिटल्स 9 मैच में 4 जीत के साथ 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। यह जीत उसे लगातार तीन हार के बाद मिली थी। चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैच में 4 जीत के साथ छठे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 32 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 20 मैच जीती है। 12 मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती है। दिल्ली में भी चेन्नई सुपर किंग्स 6-2 से आगे है। 2022 के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैच जीती है। दिल्ली केवल 2 मैच जीती है।

Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

vs Chennai Super Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 48 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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