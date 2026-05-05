Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 48वें मैच में मंगलवार (5 मई) को दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिल्ली कैपिटल्स 9 मैच में 4 जीत के साथ 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। यह जीत उसे लगातार तीन हार के बाद मिली थी। चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैच में 4 जीत के साथ छठे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 32 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 20 मैच जीती है। 12 मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती है। दिल्ली में भी चेन्नई सुपर किंग्स 6-2 से आगे है। 2022 के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैच जीती है। दिल्ली केवल 2 मैच जीती है।
Indian Premier League, 2026
Delhi Capitals
Chennai Super Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 48 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी, अकील होसेन, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, जकारी फाउलकेस।
दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, डेविड मिलर, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, आकिब नबी डार, रेहान अहमद, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी।
रामकृष्ण घोष के विकल्प का ऐलान नहीं
मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू करने वाले रामकृष्ण घोष चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनके विकल्प का अबतक ऐलान नहीं हुआ है।
महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खेलते नहीं दिखेंगे। वह दिल्ली नहीं आए हैं।
लुंगी एनगिडी उपलब्ध
पंजाब किंग्स के खिलाफ कैच लेने प्रयास में गंभीर रूप से चोटिल हुए लुंगी एनगिडी फिट हो गए हैं। वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने के लिए उपलब्ध हैं।
दिल्ली में भी चेन्नई सुपर किंग्स का दमदार रिकॉर्ड
दिल्ली में भी चेन्नई सुपर किंग्स 6-2 से आगे है। 2022 के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैच जीती है। दिल्ली केवल 2 मैच जीती है।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 32 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 20 मैच जीती है। 12 मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती है।
चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन
चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैच में 4 जीत के साथ छठे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था।
दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन
दिल्ली कैपिटल्स 9 मैच में 4 जीत के साथ 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। यह जीत उसे लगातार तीन हार के बाद मिली थी।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 48वें मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी अन्य खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।