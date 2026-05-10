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Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 53वें मैच में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। उसके 10 मैच में 10 अंक हैं। पिछले दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह यह मैच जीतकर चेन्नई का समीकरण बिगाड़ सकती है। उसके 10 मैच में 6 अंक हैं। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है।

Indian Premier League, 2026

Chennai Super Kings 

vs

Lucknow Super Giants  

Match Yet To Begin ( Day – Match 53 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
13:57 (IST) 10 May 2026

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह।

13:47 (IST) 10 May 2026

संजू सैमसन के पावरप्ले में आउट होने पर क्या हुआ

संजू सैमसन छह मैचों में पावरप्ले के अंदर आउट हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक मैच जीत पाई है।

13:45 (IST) 10 May 2026

वैभव सूर्यवंशी को हार के बाद भी मिला 'स्पेशल गिफ्ट', जोस बटलर ने की खास मुलाकात; फ्रेंचाइजी ने शेयर किया Video

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 16 गेंद पर 36 रन बनाए जिसमें तीन छक्के और तीन चौके शामिल थे। इस मैच में राजस्थान की टीम हारी लेकिन वैभव को मैच के बाद जोस बटलर ने स्पेशल गिफ्ट दिया। ...अधिक जानकारी
13:37 (IST) 10 May 2026

संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर चेन्नई सुपर किंग्स काफी निर्भर

संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर चेन्नई सुपर किंग्स काफी निर्भर है। चार मैचों में उन्होंने पावरप्ले के बाद तक बल्लेबाजी की है। चेन्नई सुपर किंग्स चारों मैच जीती है।

13:27 (IST) 10 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी।

13:17 (IST) 10 May 2026

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, एमएस धोनी, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, शिवम दुबे, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, जकारी फाउलकेस, प्रशांत वीर।

13:11 (IST) 10 May 2026

CSK vs LSG: मौसम ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता, बारिश बन सकती है विलेन; मैच रद्द हुआ तो प्लेऑफ की राह होगी कठिन

आईपीएल 2026 का यह ऐसा स्टेज आ चुका है जहां से एक-एक अंक का अलग महत्व होने वाला है। ऐसे में रविवार को सीएसके और लखनऊ के बीच चेपॉक में होने वाले मैच में अगर बारिश विलेन बनी तो येलो आर्मी के लिए प्लेऑफ की रेस मुश्किल हो सकती है। ...यहां पढ़ें
13:11 (IST) 10 May 2026

IPL 2026 CSK vs LSG Match:चेन्नई सुपर किंग्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स, ये है हेड टू हेड, स्क्वाड, प्लेइंग 11, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी

IPL 2026 CSK vs LSG 53rd Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेपक में होगा। यहां हेड टू हेड, स्क्वाड, प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी। ...और पढ़ें
13:10 (IST) 10 May 2026

क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे

महेंद्र सिंह धोनी अबतक आईपीएल 2026 में नहीं खेले हैं। इस मैच में भी वह शायद ही खेलें। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब हुई, लेकिन उसने लय हासिल कर ली है।

13:09 (IST) 10 May 2026

WWE Backlash 2026 Results: रोमन रेंस की जीत, जॉन सीना ने कर दिया बड़ा ऐलान; जानें पूरे इवेंट में क्या-क्या हुआ

WWE Backlash 2026 का आयोजन पूरा हो गया है। इसके मैच कार्ड के हिसाब से विनर्स भी तय हो चुके हैं और जॉन सीना ने इस इवेंट में आकर एक नई चैंपियनशिप का ऐलान भी कर दिया है। ...पूरी जानकारी
13:08 (IST) 10 May 2026

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड

चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पांच मैच हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मैच जीते हैं। लखनऊसुपर जायंट्स ने 3 मैच जीते हैं।

13:07 (IST) 10 May 2026

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच पर बारिश का साया

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच पर बारिश का साया है। चेन्नई में शनिवार को बारिश के कारण दोनों टीमें अभ्यास नहीं कर पाईं। बीते कुछ दिनों से पिच कवर्स के नीचे ही है।

13:06 (IST) 10 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर

लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह यह मैच जीतकर चेन्नई का समीकरण बिगाड़ सकती है। उसके 10 मैच में 6 अंक हैं। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है।

13:05 (IST) 10 May 2026

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीत जरूरी

प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। उसके 10 मैच में 10 अंक हैं। पिछले दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है।

13:04 (IST) 10 May 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 53वें मैच में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत की जुड़े अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।