Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 53वें मैच में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। उसके 10 मैच में 10 अंक हैं। पिछले दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह यह मैच जीतकर चेन्नई का समीकरण बिगाड़ सकती है। उसके 10 मैच में 6 अंक हैं। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है।
Indian Premier League, 2026
Chennai Super Kings
Lucknow Super Giants
Match Yet To Begin ( Day – Match 53 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह।
संजू सैमसन के पावरप्ले में आउट होने पर क्या हुआ
संजू सैमसन छह मैचों में पावरप्ले के अंदर आउट हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक मैच जीत पाई है।
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संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर चेन्नई सुपर किंग्स काफी निर्भर
संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर चेन्नई सुपर किंग्स काफी निर्भर है। चार मैचों में उन्होंने पावरप्ले के बाद तक बल्लेबाजी की है। चेन्नई सुपर किंग्स चारों मैच जीती है।
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड
मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी।
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, एमएस धोनी, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, शिवम दुबे, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, जकारी फाउलकेस, प्रशांत वीर।
CSK vs LSG: मौसम ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता, बारिश बन सकती है विलेन; मैच रद्द हुआ तो प्लेऑफ की राह होगी कठिन
IPL 2026 CSK vs LSG Match:चेन्नई सुपर किंग्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स, ये है हेड टू हेड, स्क्वाड, प्लेइंग 11, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी
क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे
महेंद्र सिंह धोनी अबतक आईपीएल 2026 में नहीं खेले हैं। इस मैच में भी वह शायद ही खेलें। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब हुई, लेकिन उसने लय हासिल कर ली है।
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चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड
चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पांच मैच हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मैच जीते हैं। लखनऊसुपर जायंट्स ने 3 मैच जीते हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच पर बारिश का साया
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच पर बारिश का साया है। चेन्नई में शनिवार को बारिश के कारण दोनों टीमें अभ्यास नहीं कर पाईं। बीते कुछ दिनों से पिच कवर्स के नीचे ही है।
लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर
लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह यह मैच जीतकर चेन्नई का समीकरण बिगाड़ सकती है। उसके 10 मैच में 6 अंक हैं। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है।
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीत जरूरी
प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। उसके 10 मैच में 10 अंक हैं। पिछले दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 53वें मैच में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत की जुड़े अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।