Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 53वें मैच में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। उसके 10 मैच में 10 अंक हैं। पिछले दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह यह मैच जीतकर चेन्नई का समीकरण बिगाड़ सकती है। उसके 10 मैच में 6 अंक हैं। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है।

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Lucknow Super Giants

Match Yet To Begin ( Day – Match 53 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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