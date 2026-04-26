IPL 2026 CSK vs GT Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 37वें मैच में रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैच में 3 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराया था। गुजरात टाइटंस के 7 मैच में 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई-गुजरात हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैच में दोनों ने 4-4 में जीत दर्ज की।

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 37 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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