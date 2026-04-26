IPL 2026 CSK vs GT Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 37वें मैच में रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैच में 3 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराया था। गुजरात टाइटंस के 7 मैच में 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई-गुजरात हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैच में दोनों ने 4-4 में जीत दर्ज की।
Indian Premier League, 2026
Chennai Super Kings
Gujarat Titans
Match Yet To Begin ( Day – Match 37 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
जेसन होल्डर बनाम अकील होसैन
जेसन होल्डर के खिलाफ अकील होसेन का रिकॉर्ड और भी शानदार है। 13 गेंद पर दो रन दिए हैं। चार बार आउट किया है।
अकील होसैन बनाम शुभमन गिल
टी20 क्रिकेट में अकील होसैन ने 31 गेंदों में दो बार शुभमन गिल को आउट किया है और सिर्फ 29 रन दिए हैं।
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क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे
महेंद्र सिंह धोनी अभी भी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि CSK बिना किसी बदलाव के टीम उतारेगी।
गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर)
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर)
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी।
गुजरात टाइटंस स्क्वाड
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, इशांत शर्मा, जयंत यादव, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा।
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, उर्विल पटेल, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, ज़कारी फाउल्केस, आकाश मधवाल, अमन खान, रामकृष्ण घोष।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
चेन्नई सुपर किंग्स -गुजरात टाइटंस हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैच में दोनों ने 4-4 में जीत दर्ज की।
गुजरात टाइटंस की स्थिति
गुजरात टाइटंस के 7 मैच में 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति
चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैच में 3 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराया था।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा।