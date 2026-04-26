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IPL 2026 CSK vs GT Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 37वें मैच में रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैच में 3 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराया था। गुजरात टाइटंस के 7 मैच में 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई-गुजरात हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैच में दोनों ने 4-4 में जीत दर्ज की।

Indian Premier League, 2026

Chennai Super Kings 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Match 37 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
13:45 (IST) 26 Apr 2026

जेसन होल्डर बनाम अकील होसैन

जेसन होल्डर के खिलाफ अकील होसेन का रिकॉर्ड और भी शानदार है। 13 गेंद पर दो रन दिए हैं। चार बार आउट किया है।

13:35 (IST) 26 Apr 2026

अकील होसैन बनाम शुभमन गिल

टी20 क्रिकेट में अकील होसैन ने 31 गेंदों में दो बार शुभमन गिल को आउट किया है और सिर्फ 29 रन दिए हैं।

13:33 (IST) 26 Apr 2026

'वैभव ने 36 गेंदों पर शतक लगाया', पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा सवाल तो बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में खेल रहे बाबर आजम से जब वैभव के स्ट्राइक रेट की तुलना की गई और सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। ...पूरी जानकारी
13:25 (IST) 26 Apr 2026

क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे

महेंद्र सिंह धोनी अभी भी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि CSK बिना किसी बदलाव के टीम उतारेगी।

13:15 (IST) 26 Apr 2026

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर)

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

13:05 (IST) 26 Apr 2026

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर)

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी।

12:59 (IST) 26 Apr 2026

गुजरात टाइटंस स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, इशांत शर्मा, जयंत यादव, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा।

12:58 (IST) 26 Apr 2026

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, उर्विल पटेल, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, ज़कारी फाउल्केस, आकाश मधवाल, अमन खान, रामकृष्ण घोष।

12:57 (IST) 26 Apr 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स -गुजरात टाइटंस हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैच में दोनों ने 4-4 में जीत दर्ज की।

12:56 (IST) 26 Apr 2026

गुजरात टाइटंस की स्थिति

गुजरात टाइटंस के 7 मैच में 3 जीत के साथ सातवें स्थान पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

12:56 (IST) 26 Apr 2026

चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति

चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मैच में 3 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराया था।

12:55 (IST) 26 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा।